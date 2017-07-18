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Японские авиакомпании ужесточили правила досмотра электроники

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По примеру и просьбе американских властей японские авиакомпании с сегодняшнего дня ужесточают правила досмотра пассажиров перед посадкой на рейс в семи аэропортах, которые имеют прямое сообщение с США, пишет Российская газета.

Эти требования касаются электронных средств, которые пассажиры проносят в салон - ноутбуков, планшетов, электронных книг и фотоаппаратов.

При этом выборочные проверки будут проводиться непосредственно перед посадкой на рейс.

Данные меры аналогичны принятым в конце марта ограничениям, введенным в США. Американские власти тогда поясняли, что под видом компьютеров на борт могут попасть взрывные устройства. Впрочем, накануне, 17 июля, Администрация транспортной безопасности США сняла запрет на провоз в ручном багаже электронных устройств для всех рейсов, вылетающих из стран Африки и Ближнего Востока.

URL: http://www.vb.kg/363433
Теги:
авиация, Япония
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