Ташиев и Келдибеков будут баллотироваться в президенты

Политическая партия "Ата-Журт" выдвинет на должность президента сразу две кандидатуры. Такое решение приняли сегодня, 18 июля, на съезде партии в Бишкеке.

Делегаты поддержали выдвижение на пост главы государства лидера партии Камчыбека Ташиева и экс-депутата Ахматбека Келдибекова.

Напомним, ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Ахматбек Келдибеков в разные годы занимал высокие должности в Соцфонде, Налоговой службе и Минфине, являлся депутатом ЖК КР. В 2014 году его обвинили в коррупции. Тогда судебный процесс затянулся из-за того, что Келдибеков уехал на лечение в Германию. В результате разбирательств часть обвинений не была доказана. Бывший парламентарий, согласно решению трех инстанций, отделался штрафом в размере 30 тысяч расчетных показателей (3 млн сомов). Сам Келдибеков называл уголовное дело в отношении него политическим.

Камчыбек Ташиев в 2011 году участвовал в президентских выборах. В 2012 году экс-депутат был осужден за попытку насильственного захвата власти. Суд приговорил его к одному году и пяти месяцам лишения свободы. В 2014 году перед очередными парламентскими выборами его партия "Ата-Журт" и партия Омурбека Бабанова "Республика" объединились, и два лидера выступили сопредседателями. Но ЦИК отказалась его регистрировать из-за избиения одного из кандидатов в депутаты от партии "Онугуу-Прогресс".

Ранее в ЦИК также поступили заявления о самовыдвижении от Анвара Сартаева, Кубана Чороева, Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова, Мукара Чолпонбаева, Игоря Трофимова, Куттубека Бешбакова, Максатбека Жумабекова, Улукбека Кочкорова, Руслана Джунусова и Нусрета Муса-Оглы Мамедова, Руслана Джунусова, Шерикул уулу Мирлана, Арстанбека Малиева, Азимбека Бекназарова. Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева представили их партии.