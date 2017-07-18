В Кыргызстане появится новый бренд "Сделано в Бишкеке". Что это даст?

В современном мире на каждой продукции есть свой бренд и своя марка изготовителя. По ней можно с лёгкостью узнать, что это за товар, и где он был произведен. Впрочем, в ряде случаев торговый символ может служить рекламой.

В пример можно взять проведение Олимпийских игр, когда города, принимающие туристов, усыпаны различными сувенирами с надписями, указывающими место проведения соревнований.

Такой рекламный ход хорошо сказывается на дальнейшем потоке туристов в эту страну или город. В нашей стране уже существуют свои бренды "Сделано в Кыргызстане" и "Сделано в Нарыне". Теперь в столичной мэрии появилась идея создания марки "Сделано в Бишкеке".

Так, в муниципалитете состоялось совещание по разработке туристического бренда города Бишкек. В обсуждении возможных вариантов брендирования столицы приняли участие руководство Министерства культуры, информации и туризма КР, представители управления культуры мэрии Бишкека и муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура".

Создание бренда города – это комплекс мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа столицы. А хорошее имя, как известно, – залог привлечения инвесторов и туристов, отметили в мэрии.

Также планируется под разработанным брендом выпускать различные товары потребления, услуги и промо-материалы, которые повысят узнаваемость и популярность Бишкека.

Стоит отметить, что данные меры проводятся согласно программе правительства КР по развитию туризма до 2020 года. И уже сейчас ведутся активные работы по брендированию города Ош, а также Иссык-Кульской области.