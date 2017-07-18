Суд по автонаезду на школьников: Стороны помирились

Сегодня, 18 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении сбившего двух школьников водителя Мирлана Ажибекова.

Напомним, 21 апреля на ул. Чапаева примерно в 13:35 автомобиль марки "Мерседес" черного цвета сбил двух учеников третьего класса школы №74. После ДТП дети несколько дней находились в коме.

В ходе заседания адвокат потерпевшей стороны Шарабидин Токтосунов сообщил, что родители пострадавших детей написали встречное заявление.

"Сторона подсудимого оплатила моральный и материальный ущерб", - сказал Токтосунов.

В свою очередь судья отметил, что согласно уголовно-процессуальному законодательству суд не имеет права прекращать уголовное производство в связи с тем, что на момент совершения автонаезда подсудимый Мирлан Ажибеков находился в состоянии алкогольного опьянения.

После этого в качестве свидетеля суд допросил инспектора УПМ.

Ранее сообщалось, что тот устроил погоню за машиной, которая сбила двух школьников.