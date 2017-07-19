26 юных борцов Кыргызстана стартуют на чемпионате Азии в Таиланде

Сборная Кыргызстана примет участие в чемпионате Азии по борьбе среди кадетов, который пройдет 20-23 июля в Бангкоке (Таиланд).
Как сообщается, в этом турнире Кыргызстан будет представлен тремя командами – по вольной, женской и греко-римской борьбе.
Отметим, на чемпионате Азии среди кадетов сборная Кыргызстана выступает в качестве одного из фаворитов, так как не раз завоевывала командные места в отдельных видах. В прошлом году кыргызстанцы завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Помимо этого, борцы греко-римского стиля заняли третье командное место среди 16 сборных.
В качестве судей страну представляют двое – судья олимпийской категории Мейрамбек Ахметов и Мухамедали Абитов.
В соревнованиях по женской борьбе выступят шесть спортсменок под руководством Байгазы Кенжебаева и тренера Усоналы Рыскулова.
В состав команды вошли:
По вольной борьбе в сборную вошли 10 юных борцов, которые выступят под руководством старшего тренера Нурлата Такирова. Команда представлена во всех весовых категориях.
Состав сборной по вольной борьбе:
По греко-римской борьбе команда также укомплектована во всех весовых категориях. Сборную из 10 спортсменов сопровождает старший тренер Ратбек Мамбетов.
Состав сборной по греко-римской борьбе: