26 юных борцов Кыргызстана стартуют на чемпионате Азии в Таиланде

Сборная Кыргызстана примет участие в чемпионате Азии по борьбе среди кадетов, который пройдет 20-23 июля в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщается, в этом турнире Кыргызстан будет представлен тремя командами – по вольной, женской и греко-римской борьбе.

Отметим, на чемпионате Азии среди кадетов сборная Кыргызстана выступает в качестве одного из фаворитов, так как не раз завоевывала командные места в отдельных видах. В прошлом году кыргызстанцы завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Помимо этого, борцы греко-римского стиля заняли третье командное место среди 16 сборных.

В качестве судей страну представляют двое – судья олимпийской категории Мейрамбек Ахметов и Мухамедали Абитов.

В соревнованиях по женской борьбе выступят шесть спортсменок под руководством Байгазы Кенжебаева и тренера Усоналы Рыскулова.

В состав команды вошли:

1. Нуридин кызы Бермет 2. Даниэль кызы Бурулай 3. Сабырбек кызы Айжан 4. Анаркулова Нураида 5. Шамиева Айдана 6. Нуртаева Нурзат

По вольной борьбе в сборную вошли 10 юных борцов, которые выступят под руководством старшего тренера Нурлата Такирова. Команда представлена во всех весовых категориях.

Состав сборной по вольной борьбе:

1. Алмаз уулу Бекзат 2. Кароолбеков Шайлообек 3. Карачов Абдымалик 4. Жыргалбеков Арген 5. Кыргызбаев Кадыржан 6. Назаров Илимбек 7. Станбек уулу Саматбек 8. Абдылхаиров Каныбек 9. Турдубеков Арсланбек 10. Тешебаев Фарход 11. Такиров Нурлат – старший тренер 12. Донбаев Нурдин – тренер 13. Асылбеков Рапилбек – тренер

По греко-римской борьбе команда также укомплектована во всех весовых категориях. Сборную из 10 спортсменов сопровождает старший тренер Ратбек Мамбетов.

Состав сборной по греко-римской борьбе: