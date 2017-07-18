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Подсудимый по автонаезду на детей: После ДТП я уехал в шоковом состоянии

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Аида Джумашева

Сегодня, 18 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении сбившего двух школьников водителя Мирлана Ажибекова.

Напомним, 21 апреля на ул. Чапаева примерно в 13:35 автомобиль марки "Мерседес" черного цвета сбил двух учеников третьего класса школы №74. После ДТП дети несколько дней находились в коме.

В ходе заседания подсудимый заявил, что совершил автонаезд потому, что торопился.

"Я не был пьян, когда произошло ДТП. Я торопился, должен был забрать деньги у друга. После ДТП я в шоковом состоянии уехал с места происшествия. После этого я позвонил друзьям, мы выпили", - сказал Ажибеков.

Со слов подсудимого, он пил водку в день своего рождения – за три дня до автонаезда на детей.

Ажибеков признался, что в 2002 году он также совершил автонаезд и тоже со смертельным исходом. "Тогда я находился за рулем и ездил по работе. Пьяный человек выскочил на дорогу. Это подтвердили пассажиры, которых я перевозил", - пояснил подсудимый.

URL: http://www.vb.kg/363439
Теги:
дети, ДТП, суд, Бишкек
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Комментарии
Руслан Рустамович
18.07.2017, 17:25
Карма: -32
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Плюсов: 44
Минусов: 76
Комментариев: 86

Вот пока сам народ будет искать лазейки, чтоб уйти от наказания, мы так и будем по уши в коррупции. Сам же и народ хочет победить коррупцию, но когда дело касается лично каждого, то он готов землю жрать, но лишь бы спасти своего родственника от тюрьмы! 

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