Подсудимый по автонаезду на детей: После ДТП я уехал в шоковом состоянии

Сегодня, 18 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении сбившего двух школьников водителя Мирлана Ажибекова.

Напомним, 21 апреля на ул. Чапаева примерно в 13:35 автомобиль марки "Мерседес" черного цвета сбил двух учеников третьего класса школы №74. После ДТП дети несколько дней находились в коме.

В ходе заседания подсудимый заявил, что совершил автонаезд потому, что торопился.

"Я не был пьян, когда произошло ДТП. Я торопился, должен был забрать деньги у друга. После ДТП я в шоковом состоянии уехал с места происшествия. После этого я позвонил друзьям, мы выпили", - сказал Ажибеков.

Со слов подсудимого, он пил водку в день своего рождения – за три дня до автонаезда на детей.

Ажибеков признался, что в 2002 году он также совершил автонаезд и тоже со смертельным исходом. "Тогда я находился за рулем и ездил по работе. Пьяный человек выскочил на дорогу. Это подтвердили пассажиры, которых я перевозил", - пояснил подсудимый.