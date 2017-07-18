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Женщинам в гольфе запретили короткие юбки и декольте

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Женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) ввела дресс-код, запретив спортсменкам носить одежду с глубоким декольте, а также короткие юбки и леггинсы. Об этом информирует RT со ссылкой на GolfDigest.

Согласно решению LPGA, девушкам запрещается носить короткие юбки, леггинсы (если они одеты не под шорты или юбку), одежду с глубоким вырезом, а также джинсы и тренировочную одежду.

По мнению президента LPGA Вики Гётце-Акерман, данные нововведения должны поспособствовать улучшению имиджа гольфа в мире.

URL: http://www.vb.kg/363441
Теги:
гендер, гольф, спорт
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