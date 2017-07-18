Женщинам в гольфе запретили короткие юбки и декольте

Женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) ввела дресс-код, запретив спортсменкам носить одежду с глубоким декольте, а также короткие юбки и леггинсы. Об этом информирует RT со ссылкой на GolfDigest.

Согласно решению LPGA, девушкам запрещается носить короткие юбки, леггинсы (если они одеты не под шорты или юбку), одежду с глубоким вырезом, а также джинсы и тренировочную одежду.

По мнению президента LPGA Вики Гётце-Акерман, данные нововведения должны поспособствовать улучшению имиджа гольфа в мире.