Бывшего зятя Аскара Акаева суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы

Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил Адиля Тойгонбаева к 20 годам колонии с конфискацией имущества и выплатой штрафа в 20 тысяч сомов. Также осужденного обязали выплатить в пользу ОАО "Международный аэропорт "Манас" 677 млн 291 тыс. сомов.

Мера пресечения избрана в виде заочного заключения под стражу, так как Адиль Тойгонбаев находится за рубежом. Об этом сообщается на официальном сайте Верховного суда КР.

Отметим, что Тойгонбаев является бывшим мужем старшей дочери Аскара Акаева. В 2005 году в отношении Тойгонбаева было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям:

по ст. 166 ч. 2 п. 2, ч. 4 п. 2 УК Кыргызской Республики приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества; по ст. 188 ч. 1 УК Кыргызской Республики - штраф в размере 200 расчетных показателей; по ст. 166 ч. 2 п. 2, ч. 4 п.2 УК Кыргызской Республики - лишение свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества; по ст. 166 ч. 2 п. 2, ч. 4 п. 2 УК Кыргызской Республики - лишение свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества; по ст. 213 ч. 2 УК Кыргызской Республики - лишение свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества.

Стоит также отметить, что Тойгонбаев, находясь в международном розыске, задерживался неоднократно, однако его так и не экстрадировали в Кыргызстан.