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Заключенные играют. В колонии №47 прошел турнир по мини-футболу

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Гулиза Авазова

В исправительной колонии №47 прошел турнир по мини-футболу в честь Международного дня Нельсона Манделы. Мероприятие организовано ГСИН совместно с Управлением по наркотикам и преступности ООН.

Особенность этого турнира заключается в том, что участниками стали заключенные, которые осуждены и отбывают наказание в этой колонии. На открытии состязаний побывали советник посла Японии в КР Кадзуя Харада, международный менеджер УНП ООН Вера Ткаченко и представители ГСИН.

В турнире играли четыре команды, по олимпийской системе определили победителей. Одолев своих соперников, в финал вышли команда №1 в синих футболках и вторая команда в зеленой форме.

Сначала прошел матч за третье место, где команда в красной форме одолела участников в белых футболках.

В финальном матче не удалось увидеть острой борьбы: в первом же тайме со счетом 1:0 вперед вышла команда "синих". Во втором тайме счет удвоился. К концу матча "синие" довели счет до разгромного 3:0 и стали победителями турнира.

Командам, занявшим с первого по третье места, вручили памятные подарки и дипломы. Призами наградили и отличившихся игроков турнира.

Турнир продолжится теперь состязаниями между сотрудниками ГСИН.

URL: http://www.vb.kg/363443
Теги:
турнир, футзал
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