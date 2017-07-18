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Разаков: Привлечение инвестиций в молодежь – это инвестиции в страну

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ВБ

"Правительство ведет постоянную работу над улучшением условий жизни граждан страны. Особое место в этой работе имеет привлечение инвестиций в благополучие нашей молодежи, так как это инвестиции в сегодняшнюю страну и в ее будущее", - отметил вице-премьер-министр КР Жениш Разаков сегодня, 18 июля, на мероприятии, посвященном официальному открытию проекта "Повышение устойчивости молодежи во благо мирных и инклюзивных сообществ в Кыргызстане и Таджикистане".

Он подчеркнул, что на современном этапе в глобальном мире и на местном уровне одна часть молодежи вносит изменения в свою жизнь, жизнь своих семей и сообществ. Социальная изоляция, нетерпимость и маргинализация другой части молодежи приводят к предвзятости и конфликтам внутри социальных групп.

"Поэтому молодые люди должны чувствовать себя вовлечёнными и вносить активный вклад в развитие своих сообществ. Они должны участвовать в социально-политическом и экономическом развитии своих сообществ. Они должны иметь доступ к качественным социальным услугам, образованию и культурному наследию", - подчеркнул Разаков.

Вице-премьер-министр выразил уверенность в том, что партнерство между правительством КР, ЮНИСЕФ и правительством Великобритании поможет отечественной молодежи взять на себя активную роль в общественной жизни и сделать сообщества более инклюзивными.

Вместе с тем он подчеркнул, что все соответствующие государственные органы страны окажут всестороннюю помощь и поддержку всем заинтересованным сторонам для успешной реализации данного проекта в местных сообществах регионов страны.

Программа "Повышение устойчивости молодежи во благо мирных и инклюзивных сообществ в Кыргызстане и Таджикистане" представлена правительством КР, Министерством международного развития Великобритании и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и направлена на формирование социальной сплоченности и предотвращение насилия среди молодежи и детей.

Она будет реализовываться в приграничных районах Баткенской и Джалал-Абадской областей, а также в Иссык-Атинском районе Чуйской области и городе Каракол Иссык-Кульской области. Программа будет способствовать социальной сплоченности в общинах и информированию о правах детей, а также поможет сократить социальное неравенство, напряженность и предотвратить потенциальные конфликты.

В мероприятии приняли участие посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит, региональный директор ЮНИСЕФ по странам Восточной и Центральной Европы и СНГ Афшан Хан и заместитель главы представительства Министерства международного развития Великобритании по Центральной Азии Ник Боулер.

URL: http://www.vb.kg/363444
Теги:
Великобритания, молодежь, ЮНИСЕФ, Жениш Разаков
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