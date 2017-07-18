Жээнбеков потребовал начать реальную борьбу с коррупцией в ГАООСЛХ

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 июля, провел рабочее совещание на тему реализации детализированного плана по демонтажу системной коррупции в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР (ГАООСЛХ). Глава правительства напомнил, что активная борьба с коррупцией в государственных органах ведется уже не первый год.

"Коррупция представляет угрозу национальным интересам страны, ее проявления затрагивают практически все сферы госуправления. Негативные последствия коррупции отражаются на благосостоянии наших граждан, ведут к ослаблению всего госаппарата и дискредитируют органы власти", - подчеркнул Жээнбеков.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что у граждан сложился крайне низкий уровень доверия к ГАООСЛХ. Особенно это касается надзора за охотой. Количество фактов браконьерства не снижается. Зато уменьшается поголовье диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу. Проведенный анализ показал, что причина кроется в недостаточно активной борьбе с коррупцией в ведомстве.

"За последние два с половиной года в сфере охраны окружающей среды органами выявлено и пресечено свыше 44 фактов коррупции. Сумма ущерба бюджету государства составила свыше 150 млн сомов. И даже эти цифры не позволяют увидеть полностью масштаб всех совершаемых коррупционных преступлений и проступков в природоохранной сфере", - подчеркнул Жээнбеков.

Директор ГАООСЛХ Абдыкалык Рустамов сообщил, что для устранения 35 коррупционных рисков в системе госагентства необходимо было реализовать 91 антикоррупционное мероприятие. На конец июня 2017 года исполнены 43 мероприятия (47%), частично исполнены – 46 (50%), предложено исключить 2 (3%). Он отметил, что в силу отсутствия квалифицированных юристов при исполнении ряда мероприятий произошли трудности.

Заведующий сектором отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР Белек Ахметов рассказал, что по итогам проведенного мониторинга выявлена низкая организационная и исполнительская дисциплина по исполнению антикоррупционных мер. Причем как со стороны руководства, так и на уровне рядовых исполнителей. Кроме того, не соблюдены или нарушены установленные сроки реализации антикоррупционных мер. По отдельным мероприятиям задержка составила 6 месяцев, несмотря на то, что ранее на это неоднократно обращалось особое внимание. Выявлено также, что лица, ответственные за исполнение антикоррупционных мер в ГАООСЛХ, не проявляют заинтересованности в этом.

Заслушав информацию, премьер-министр отметил, что причиной этой ситуации стало поверхностное и непрофессиональное отношение руководства госагентства к исполнению своих обязанностей. Работа по демонтажу системной коррупции ведется ими формально, результаты слабые и недостаточные.

Жээнбеков в очередной раз напомнил, что правительство ведет непримиримую борьбу с коррупцией, и работа в этом направлении будет продолжена. Он подчеркнул, что сейчас общественность требует открытой и прозрачной работы от всех госслужащих, следит за всем, что происходит в стране. И если со стороны госслужащих будут замечены проявления коррупции, они получат наказание в рамках законодательства.

По итогам совещания премьер сделал строгое предупреждение директору ГАООСЛХ Абдыкалыку Рустамову и статс-секретарю Азамату Эркебаеву. Глава правительства поручил им незамедлительно приступить к эффективной реализации Плана по демонтажу системной коррупции. Также поручено в недельный срок принять строгие меры в отношении руководителей управлений, отделов и структурных подразделений госагентства за ненадлежащее исполнение антикоррупционных мероприятий; в месячный срок принять исчерпывающие меры по реализации неисполненных и частично исполненных антикоррупционных мероприятий плана и внести информацию об их исполнении в аппарат правительства.

Вместе с тем руководству правоохранительных органов поручено усилить работу по выявлению коррупционных преступлений в ГАООСЛХ и его подведомственных подразделениях.