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Жээнбеков потребовал начать реальную борьбу с коррупцией в ГАООСЛХ

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Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 июля, провел рабочее совещание на тему реализации детализированного плана по демонтажу системной коррупции в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР (ГАООСЛХ). Глава правительства напомнил, что активная борьба с коррупцией в государственных органах ведется уже не первый год.

"Коррупция представляет угрозу национальным интересам страны, ее проявления затрагивают практически все сферы госуправления. Негативные последствия коррупции отражаются на благосостоянии наших граждан, ведут к ослаблению всего госаппарата и дискредитируют органы власти", - подчеркнул Жээнбеков.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что у граждан сложился крайне низкий уровень доверия к ГАООСЛХ. Особенно это касается надзора за охотой. Количество фактов браконьерства не снижается. Зато уменьшается поголовье диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу. Проведенный анализ показал, что причина кроется в недостаточно активной борьбе с коррупцией в ведомстве.

"За последние два с половиной года в сфере охраны окружающей среды органами выявлено и пресечено свыше 44 фактов коррупции. Сумма ущерба бюджету государства составила свыше 150 млн сомов. И даже эти цифры не позволяют увидеть полностью масштаб всех совершаемых коррупционных преступлений и проступков в природоохранной сфере", - подчеркнул Жээнбеков.

Директор ГАООСЛХ Абдыкалык Рустамов сообщил, что для устранения 35 коррупционных рисков в системе госагентства необходимо было реализовать 91 антикоррупционное мероприятие. На конец июня 2017 года исполнены 43 мероприятия (47%), частично исполнены – 46 (50%), предложено исключить 2 (3%). Он отметил, что в силу отсутствия квалифицированных юристов при исполнении ряда мероприятий произошли трудности.

Заведующий сектором отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР Белек Ахметов рассказал, что по итогам проведенного мониторинга выявлена низкая организационная и исполнительская дисциплина по исполнению антикоррупционных мер. Причем как со стороны руководства, так и на уровне рядовых исполнителей. Кроме того, не соблюдены или нарушены установленные сроки реализации антикоррупционных мер. По отдельным мероприятиям задержка составила 6 месяцев, несмотря на то, что ранее на это неоднократно обращалось особое внимание. Выявлено также, что лица, ответственные за исполнение антикоррупционных мер в ГАООСЛХ, не проявляют заинтересованности в этом.

Заслушав информацию, премьер-министр отметил, что причиной этой ситуации стало поверхностное и непрофессиональное отношение руководства госагентства к исполнению своих обязанностей. Работа по демонтажу системной коррупции ведется ими формально, результаты слабые и недостаточные.

Жээнбеков в очередной раз напомнил, что правительство ведет непримиримую борьбу с коррупцией, и работа в этом направлении будет продолжена. Он подчеркнул, что сейчас общественность требует открытой и прозрачной работы от всех госслужащих, следит за всем, что происходит в стране. И если со стороны госслужащих будут замечены проявления коррупции, они получат наказание в рамках законодательства.

По итогам совещания премьер сделал строгое предупреждение директору ГАООСЛХ Абдыкалыку Рустамову и статс-секретарю Азамату Эркебаеву. Глава правительства поручил им незамедлительно приступить к эффективной реализации Плана по демонтажу системной коррупции. Также поручено в недельный срок принять строгие меры в отношении руководителей управлений, отделов и структурных подразделений госагентства за ненадлежащее исполнение антикоррупционных мероприятий; в месячный срок принять исчерпывающие меры по реализации неисполненных и частично исполненных антикоррупционных мероприятий плана и внести информацию об их исполнении в аппарат правительства.

Вместе с тем руководству правоохранительных органов поручено усилить работу по выявлению коррупционных преступлений в ГАООСЛХ и его подведомственных подразделениях.

URL: http://www.vb.kg/363445
Теги:
Гослесхоз, коррупция, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Алинур Молдокматов
18.07.2017, 15:30
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Плюсов: 49
Минусов: 22
Комментариев: 90

а в целом итоги борьбы с коррупцией положительные: 

В рамках борьбы с коррупцией за 6 месяцев 2017 года возбуждено 916 уголовных дел по должностным преступлениям, что на 4,6% меньше возбужденных в 2016 году. Общая сумма причиненного ущерба по этим делам составила 339 млн 863 тыс. сомов, из них возмещено 93 млн 670 тыс. сомов.

Короткий обзор программы позволят на сегодня сказать, что правительство работает. Может быть, от него ждут очень быстрых результатов, но хорошее и качественное получается тогда, когда определен «оптимальный путь развития с опорой на собственные ресурсы и возможности, имеющиеся у нашей страны».

Сегодняшняя программа кабинета министров «Доверие и единство» — это попытка консолидировать и власть, и общество, и бизнес для развития страны. И пусть постепенно, шаг за шагом, но это удается.

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alex beg
18.07.2017, 15:33
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Комментариев: 31

То, что у граждан сложился крайне низкий уровень доверия к ГАООСЛХ. Особенно это касается надзора за охотой - естественное явление. Потому что браконеров у нас развелось а работы в этом плане не сильно видно.  Господин Премьер-Министр, нужно сажать браконьеров и вычислять людей в охранных территориях работающие в связке с браконетарами! Та же ловля рыб сетями, охота на редких животных-это все реальные проблемы, и очень хорошо что вы оратили внимание на эту отрасль! 

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Бекзат Асаналиев
18.07.2017, 15:34
Карма: +2
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Минусов: 17
Комментариев: 45

так депутаты сами не поддержали закон, позволивший бы сократить браконьерство...

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Руслан Рустамович
18.07.2017, 17:23
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Минусов: 76
Комментариев: 86

Бекзат Асаналиев

так депутаты сами не поддержали закон, позволивший бы сократить браконьерство...

Ибо депы сами браконьеры! У богатых свои причуды. Жээнбекову все равно надо дальше их давить, чтоб наконец-то выправили ситуацию. 

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