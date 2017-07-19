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Бишкек и Уфа стали городами-побратимами

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ВБ

В городе Астана (Казахстан) состоялась XXV сессия Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

В ходе форума состоялось подписание меморандума об установлении побратимских отношений между городом Бишкек и городом Уфа Республики Башкортостан.

Меморандум был подписан первым вице-мэром Бишкека Эрнисом Зарлыковым и главой администрации ГО города Уфа Иреком Ялаловым.

По соглашению об установлении побратимских отношений между Бишкеком и Уфой планируется развитие торгово-экономических и научно-технических связей, а также будут создаваться для этого благоприятные правовые, финансовые и экономические условия.

Города-побратимы планируют сотрудничать в области промышленности, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта, молодежной политики на основе равного и взаимовыгодного партнерства и доверия.

URL: http://www.vb.kg/363447
Теги:
Россия, Бишкек
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