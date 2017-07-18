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В суде по делу Текебаева допросили Темира Сариева

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Аида Джумашева

Сегодня, 18 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Текебаева Чынара Джакупбекова заявила ходатайство о допросе в качестве свидетелей бывших членов Временного правительства. Суд удовлетворил просьбу юриста.  Первым допросили экс-министра финансов Временного правительства Темира Сариева.

Он рассказал о том, как были национализированы 49% акций компании MegaCom.

"На тот момент Азимбек Бекназаров курировал орган прокуратуры и судебную систему. Ему было поручено провести полный анализ объектов, принадлежащих Бакиеву. Он стал вносить декреты по национализации объектов, в том числе и по MegaCom. В результате возник спор. Часть членов Временного правительства говорила о том, что первоначально нужно национализировать 49% акций, другие предлагали национализировать 100%. Я ни одно заседание не пропускал. Согласно декрету было решено переоформить 49%", - сказал Сариев.

Также он рассказал о событиях 12 мая 2010 года.

"Когда было создано Временное правительство, не было ни ЖК, ни президента, ни правительства. 12 мая 2010 года было 40 дней со дня 7 апреля, все члены Временного правительства выехали на поминки в "Ата Бейит". Потом приехали в музей Ленина, там провели встречу с родственниками пострадавших. Они требовали, чтобы задержали виновников. К нам поступила информация о том, что возле Белого дома и правительства собираются люди и хотят захватить власть. Ситуация была тяжелой. Партии "Ата Мекен" и "Ак-Шумкар" договорились, чтобы наши сторонники собрались возле стадиона "Спартак".

Когда подошли к Дому правительства, люди заблокировали вход. Мы пустили своих ребят и среди них пустили слух, что со стороны "Спартака" двигается колонна. На тот момент милиция была полностью деморализована. Потом уже пришла колонна Атамбаева со здания "Форум", - добавил он.

По словам Сариева, 13 мая Омурбек Текебаев целый день был на заседании Временного правительства и всегда был на виду.

"13 мая случилось так, что Ош и Джалал-Абад захватили. В тот момент мы работали в режиме ЧС. В обед ситуация выходила из-под контроля. После обеда Роза Отунбаева созвала чрезвычайное совещание Временного правительства. Нам нужно было усилить ДНД. 2 млн долларов, которые были в хранилище Нацбанка, были выделены для ДНД. Также было решено делегировать определенные полномочия по обороне Исмаилу Исакову. Он был назначен спецпредставителем", - подытожил Сариев.

URL: http://www.vb.kg/363451
Теги:
MegaCom, Азимбек Бекназаров, Омурбек Текебаев, Темир Сариев, апрельские события, суд
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Комментарии
Медер Айбекович
18.07.2017, 17:20
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Бекназаров, Текебаев, Салянова, Отунбаева и были замешаны в этих делах. Они путают следы, чтобы все думали, что ничего непонятно. А на деле все как 2*2, Текебаев все замутил и теперь сидит ухмыляется. 

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