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В суде по делу Текебаева допросили Элмиру Ибраимову

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Аида Джумашева

Сегодня, 18 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

На процессе в качестве свидетеля была допрошена Элмира Ибраимова, отвечавшая за социальный блок во время работы Временного правительства.

Она сообщила суду, что 12 мая 2010 года была произведена очередная попытка госпереворота. На площади находилось большое количество людей.

"Соответственно 13 мая ситуация была сложной. Роза Отунбаева инициировала чрезвычайное совещание Временного правительства. Там обсуждался вопрос ситуации на юге. На чрезвычайном совещании Временного правительства не было Алмазбека Атамбаева. Он был признан декретом ВП руководителем комиссии по стабилизации ситуации на юге. Когда решался вопрос по югу, у меня была мысль в голове, что жалко, что Атамбаева нет, потому что он занимался этим вопросом. Само заседание продолжалось с 14.00 до 18.00. Я не помню, чтобы Текебаев отлучался на момент совещания. Ситуация была такая, что никто не мог выйти куда-то, потому что решалась судьба страны", - сказала Ибраимова.

URL: http://www.vb.kg/363453
Теги:
Омурбек Текебаев, Эльмира Ибраимова, суд
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Комментарии
Тимур Байменов
18.07.2017, 17:05
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Комментариев: 85

Интересно какой интерес у этой дамочки, что она вот так вот всё свалила на Атамбаева. Наверное обиделась на него, что тот уволил ее и не дал никакого поста. Умеет Текеша играть на чувствах обиженных. 

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