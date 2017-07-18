В суде по делу Текебаева допросили Элмиру Ибраимову

Сегодня, 18 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

На процессе в качестве свидетеля была допрошена Элмира Ибраимова, отвечавшая за социальный блок во время работы Временного правительства.

Она сообщила суду, что 12 мая 2010 года была произведена очередная попытка госпереворота. На площади находилось большое количество людей.

"Соответственно 13 мая ситуация была сложной. Роза Отунбаева инициировала чрезвычайное совещание Временного правительства. Там обсуждался вопрос ситуации на юге. На чрезвычайном совещании Временного правительства не было Алмазбека Атамбаева. Он был признан декретом ВП руководителем комиссии по стабилизации ситуации на юге. Когда решался вопрос по югу, у меня была мысль в голове, что жалко, что Атамбаева нет, потому что он занимался этим вопросом. Само заседание продолжалось с 14.00 до 18.00. Я не помню, чтобы Текебаев отлучался на момент совещания. Ситуация была такая, что никто не мог выйти куда-то, потому что решалась судьба страны", - сказала Ибраимова.