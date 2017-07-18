Власти решают вопрос кредитования на льготных условиях пострадавших от ЧС

Под председательством первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева в понедельник, 17 июля, состоялось заседание межведомственной комиссии по координации вопросов государственной жилищной программы "Доступное жилье 2015-2020".

На заседании комиссии с участием депутатов Жогорку Кенеша КР были представлены механизмы кредитования на льготных условиях пострадавших в результате стихийных бедствий для строительства жилого дома "с нуля", завершения недостроенного / восстановления жилого дома.

Абулгазиев проинформировал о предпринимаемых правительством мерах по поддержке пострадавших и ликвидации последствий стихийных бедствий в Чон-Алайском и Узгенском районах Ошской области.

"Правительством для двух пострадавших районов выделены финансовые средства в размере 600 млн сомов для строительства социальных объектов, дорог, проведения линий электропередачи, обеспечения поливной и чистой питьевой воды. До ноября работы должны завершиться", - сказал он.

Абулгазиев сообщил, что для поддержки пострадавших жителей на местах проводится работа по доставке строительных материалов по себестоимости в рамках договоренностей с поставщиками.

"В Чон-Алайском районе пострадало 642 дома, из них 10 домов получили разрушения 5-й категории, остальные – 3-4-й категории. Большинство пострадавших жителей собственными усилиями начали строительство нового жилья, но многие нуждаются и в дополнительных финансовых средствах для строительства и ремонта собственного жилья", - сказал первый вице-премьер-министр.

Относительно строительства социальных объектов в Чон-Алайском районе чиновник отметил, что идет строительство двух школ и двух больниц.

"В Узгенском районе подлежат переселению и пострадали от природных катаклизмов 1063 дома, в том числе 72 семьи остались без крова, так как их дома остались под оползнем. Семьям, оставшимся без жилья, мы в первую очередь должны оказать помощь. Решением правительства страны 219 га земли в селах Жаман-Адыр, Ана-Кызыл и Куршаб были трансформированы для выделения под индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время все пострадавшие жители получили участки земли под строительство", - сообщил он.

"По Чон-Алайскому району 630 семей получили по 39 тысяч сомов, по Узгенскому району 72 семьи получили по 100 тысяч сомов, 20 млн сомов находятся на счету. Эти средства пострадавшие жители Узгенского района без участия чиновников распределят по решению созданной ими комиссии", - сообщил Абулгазиев.

Он отметил, что на встречах жители пострадавших районов просят оказать помощь в получении долгосрочных кредитов на льготных условиях для строительства и восстановления домов.

Заслушав информацию председателя правления ОАО "Государственная ипотечная компания" Бактыбека Шамкеева по вопросу оказания поддержки гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий в Чон-Алайском и Узгенском районах Ошской области, принято решение одобрить участие граждан, пострадавших от стихийных бедствий в Чон-Алайском и Узгенском районах Ошской области, в программе "Доступное жилье 2015-2020".

Абулгазиев поручил ОАО "Государственная ипотечная компания", "РСК банк" и "Айыл банк" в срочном порядке рассмотреть вопрос снижения процентных ставок и предоставления долгосрочных кредитов для граждан, пострадавших в результате стихийных бедствий в Чон-Алайском и Узгенском районах Ошской области.

"Главная наша задача – предоставить возможность получения пострадавшими гражданами долгосрочного кредитования на льготных условиях для строительства нового жилья как одного из методов поддержки государства. Мы должны оказать максимальную поддержку пострадавшим гражданам. Правительство приложит для этого все усилия", - сказал первый вице-премьер-министр.