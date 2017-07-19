NASA провело экскурсию по Плутону и Харону

Американское аэрокосмическое агентство NASA к годовщине пролета зонда New Horizons над Плутоном выпустило два видеоролика. На них показано, как межпланетная станция движется над поверхностью Плутона и его спутника Харона. Об этом сообщает издание N + 1 со ссылкой на Engadget.

Зонд New Horizons подлетел к Плутону на минимальное расстояние в 12,5 тысячи километров 14 июля 2015 года. Он стал первым космическим аппаратом, который совершил сближение с транснептуновым объектом. Наблюдения продолжались девять дней, за которые было собрано около 50 гигабит данных - их передача заняла более 15 месяцев и завершилась лишь в октябре прошлого года. Полученная информация позволила исследователям выяснить, что на Плутоне есть криовулканы, подвижные ледники, горные массивы, а также, возможно, подповерхностный океан. В апреле 2017 года New Horizons, который находится на пути к новой цели, объекту 2014 MU69, перешел в режим гибернации.

Новые видео составлены на основе компьютерных моделей рельефа поверхности Плутона и Харона. Виртуальный полет над первым небесным телом начинается над равниной Спутника (Sputnik Planitia), огромным гладким участком азотного льда. Далее New Horizons проходит над пограничной зоной темной кратерной местности Ктулху (Cthulhu Macula) и начинает двигаться по направлению к высокогорью Вояджера. Затем космическая станция разворачивается на юг, и тогда мы можем видеть глубокие ямы и кратеры равнины Пионера. Экскурсия завершается над горной грядой Tartarus Dorsa.

[stream::youtube]https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=g1fPhhTT2Oo[/stream]

Полет над Хароном начинается высоко над поверхностью. Постепенно зонд New Horizons приближается к спутнику и показывает зрителю глубокий каньон Серенити (Serenity Chasma). Далее космическая станция движется на север над кратером Дороти (Dorothy Gale) и темным полярным пятном Мордор (Mordor Macula), а потом поворачивает на юг к стране Оз. Путешествие завершается над равниной Вулкана (Vulcan Planum) и горами Кларка (Clarke Montes).

Стоит заметить, что авторы в два-три раза увеличили рельеф небесных тел, чтобы подчеркнуть топографию поверхности, а также дополнительно усилили цвета.

В прошлом году NASA выпустило черно-белый видеоролик, имитирующий посадку на поверхность Плутона на окраине региона Томбо. Позднее аэрокосмическое агентство показало цветную версию виртуального путешествия.