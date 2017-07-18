Погода
$ 68.80 - 69.04
€ 79.05 - 79.70

Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции

175  0
www

Испанская полиция арестовала во вторник, 18 июля, президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхеля Марию Вильяра. Он подозревается в коррупции, подделке документов и растрате, сообщает DW.

Одновременно в мадридском офисе RFEF прошли обыски и были задержаны еще несколько человек. В их числе - сын Вильяра Горка.

Анхель Мария Вильяр бессменно возглавляет RFEF с 1988 года, а также является действующим вице-президентом ФИФА и УЕФА. В ноябре 2015 года комитет по этике ФИФА вынес ему предупреждение и назначил штраф в размере 25 тысяч швейцарских франков за отказ от сотрудничества со следствием по делу о выборе России и Катара в качестве стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года.

URL: http://www.vb.kg/363456
Теги:
коррупция, футбол, Испания
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  