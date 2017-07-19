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"Тазалык" обновил мусорные баки перед футбольным матчем

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Глеб Куренев

В преддверии футбольного противостояния между сборными Кыргызстана и Ирана в рамках отборочного этапа чемпионата Азии – 2018 сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" обновили мусорные баки. Об этом сообщает столичная мэрия.

В муниципалитете сообщают, что были проведены работы по установке 20 мусорных контейнеров. Кроме того, непосредственно во время самого матча будет осуществляться уборка на территории стадиона имени Омурзакова, а также на прилегающей территории. Сотрудники МП "Тазалык" запланировали еще и мойку улиц и вывоз мусора.

Напомним, матч между сборными Кыргызстана и Ирана пройдет сегодня, 19 июля, на стадионе имени Омурзакова ("Спартак") в 19.00.

URL: http://www.vb.kg/363457
Теги:
мэрия, футбол, Бишкек
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