Советник президента КР: В республике почти не осталось горлового пения

20-22 июля в Кыргызстане пройдет форум, посвященный особенностям одной из древнейших цивилизаций - алтайской цивилизации. В республике считают, что проведение "Алтайского форума" может стать дополнительным интеграционным направлением как на пространстве Евразии, так и на пространстве ЕАЭС, затрагивая тему культурного единства народов огромного пространства, истоки которого находятся на российском Алтае. О целях, задачах форума и перспективах сотрудничества, которые он может заложить, "Интерфаксу" рассказала советник президента КР Мира Карыбаева.

- Мира Аскеровна, в чем уникальность проводимого в Кыргызстане форума, посвященного алтайской цивилизации, что может дать его проведение?

- 20 июля мы проводим первый международный форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". Идея проведения подобного мероприятия вызревала несколько лет. Тема алтайской цивилизации – это тема единства культурного, гуманитарного пространства, генетического единства народов большого пространства Евразии от Венгрии до Японии, единства людей, которые считают себя выходцами именно из древней алтайской цивилизации. Идея создания подобной площадки часто озвучивалась президентом КР Алмазбеком Атамбаевым практически с первых дней работы его на этом посту. В 2012 году одним из первых президентских указов был указ об изучении истории и заполнении тех страниц, которые не были прописаны достаточно, и мы очень мало знаем о некоторых этапах. Это гуманитарный проект, ориентированный на то, чтобы углубить у людей знания общей истории, и на базе этих знаний вместе способствовать современному развитию. Учитывая, что мы входим в пространство Евразийского экономического союза, чаще всего говорим об этом пространстве как о политическом, экономическом, но для нас, важно не упускать из виду гуманитарную составляющую. И в этой гуманитарной составляющей мы как раз нашли такую новую интересную линию, которая людей волнует, люди интересуются это темой – тему культурной общности этого пространства, а также всего большого пространства Евразии.

- В чем практический смысл "Алтайского форума", какую практическую пользу он может принести для народов, проживающих на пространстве Евразии и относящих себя к алтайской цивилизации, и для стран, входящих в это пространство?

- Форум начнется в Бишкеке, куда съедутся более 100 ученых, специалистов по алтайской цивилизации: историки, археологи, антропологи, этнографы, и самая большая группа участников – лингвисты, потому что мы же исходим из общеязыковой общности. Эти языки объединены через систему классификации языков. Во-первых, историческое единство территорий в современных условиях может сослужить нам добрую службу как новое основания для культурного, научного, гуманитарного обмена. Недавно я была в Якутии, где увидела много интересных вещей, например, некоторые виды традиционных искусств, которые, к сожалению, у нас утеряны, живы Якутии. В частности, в Киргизии почти не осталось горлового пения, у них же сохранились некоторые элементы этого искусства. При этом они сами считают, что наиболее сохранилась эта традиция на самом Алтае. Или игра на том, что у нас называется ооз-комуз (губной комуз). У якутов этот инструмент называется просто комуз. И у них, и у нас есть общие традиции, но есть и то, чему мы могли бы друг у друга поучиться и помочь воссоздать традиционные виды искусства. В то же самое время они отмечают огромное влияние современной киргизской культуры на их культуру. Например, якутский театр "Саха" стал известен по всему миру благодаря постановке повести "Пегий пес, бегущий краем моря" Чингиза Айтматова. И сегодня этот театр известен и популярен в мире, и многие якуты, чье детство пришлось на 70-80-е годы, были уверены, что Айтматов – якутский писатель.

Второй пласт – это мигранты. Культурное, антропологическое сходство позволяет облегчить жизнь тем из них, кто живет именно в регионах. И самое интересное третье, - это идея образовательного объединения, что позволит нашей интеллигенции чаще общаться. Мы создаем эту площадку, называемую "Алтайский форум", именно как пространство общения ученых. Форум - это неполитизированное мероприятие, это мероприятие, помогающее облегчить обмен образовательными и культурными проектами между странами.

- Может ли предстоящий форум новой интеграционной идеей на пространстве ЕАЭС, а также позволит развивать и другие интеграционные связи?

- Есть несколько кругов из народов и стран, вовлеченных в этот проект. Например, Кыргызстан, Монголия – это страны, которые по определению, исторически, относят себя к определенным этапам алтайской цивилизации. Но есть и отдельные народы, которые не обладают государственной самостоятельностью, проживают в составе других государств, это, например, гагаузы (имеют тюркоязычных предков огузов - ИФ), а есть и субъекты Российской Федерации, которые имеют алтайские корни. Если рассматривать в контексте ЕАЭС, что для членов Союза: Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации - форум - это новая возможность укрепить гуманитарный аспект ЕАЭС. Для других стран: Венгрии, Монголии, Японии, Кореи – это еще одна ниточка, которая позволит ученым больше общаться, а культурным деятелям больше встречаться. Мы предлагаем Киргизия, нашу площадку, чтобы придать новый импульс, оживлению гуманитарного обмена между странами. В рамках форума на Иссык-Куле мы откроем музей кочевой цивилизации. Там есть возможность и другим народам, входящим в этот культурный ареал, делать временные или постоянные экспозиции, которые касаются культуры кочевой цивилизации, потому что древняя алтайская цивилизация - это, прежде всего, кочевая цивилизация.

- Сколько стран примут участие в форуме?

- На сегодня у нас 12 стран – участниц, не все они напрямую относятся к этому ареалу, например, есть участник из Германии, он археолог, он изучал этот регион, работал здесь на раскопках, поэтому подал заявку. С момента объявления о проведении форума через фонд "Мурас" (Наследие) стали поступать заявки, и мы увидели, что людям это интересно, в большинстве своем это были учетные из стран, которые имеют в своей истории определенный алтайский компонент. Впервые в Киргизию едет большая группа ученых из РФ, среди них есть ученые из тех субъектов Российской Федерации, которые имеют алтайские корни.

- Приедут ли в Кыргызстан 20-21 июля главы Башкирии и Татарстана, которые на прошедших в Уфе и Казани встречах президента Атамбаева, посетившего эти регионы рамках госвизита в РФ, выразили готовность участвовать в открытии "Алтайского форума"?

- Да, глава Башкирии Рустэм Хамитов и президент Татарстана Рустам Минниханов личным присутствием планируют поддержать проведение форума и выражают готовность эти инициативы поддерживать в будущем, потому что это дает людям возможность больше общаться. Алтай представляет депутат Государственной Думы Российской Федерации Иван Белеков, Якутию – спикер парламента (Ил Тумена) Александр Жирков.

- Насколько идея проведения форума отвечает запросам людей и сможет стать новым объединяющим фактором?

- Очень многие киргизы, например, стремятся съездить на Алтай. Конечно, большой источник информации в этом плане - это эпос "Манас". Очень многие люди, с которыми мы в ходе подготовки разговаривали, испытывают интерес к этой теме. Важно, чтобы это любопытство сохранялось, побуждало интерес друг к другу, и тем, кто живет сегодня на этом пространстве, чтобы это помогало укреплять дружбу и человеческие отношения. Особенность Алтайской цивилизации в том, что это огромный ареал распространения народов, объединенных кочевой цивилизацией. По этой территории проходили волны кочевок в разные стороны, эти перемещения в разных местах оставляли часть народа, и в зависимости от природы и истории они несколько трансформировали язык, образ жизни, поэтому в каждой из стран есть особенные и общие элементы.

Мы очень надеемся, что сам форум станет площадкой, где люди найдут друг друга, найдут интересных исследователей, и все это заложит основу для так называемых компаративистских исследований, когда они смогут искать параллели. Но самое главное – найти параллели не ради параллелей, а для того, чтобы их в современной жизни использовать, чтобы молодежь о них знала.