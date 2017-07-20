Азиатские игры в помещениях-2017: определен состав сборной КР по алышу

Определен состав сборной Кыргызстана по борьбе на поясах алыш на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут с 17 по 27 сентября а Ашхабаде.
Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, в состав сборной вошли 18 борцов, из них 7 женщин и 11 мужчин.
К играм команда начнет готовиться с 20 июля, сборы продолжатся до 6 августа. Второй этап подготовки начнется ближе к турниру – с 30 августа по 14 сентября в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область).
На подготовку команды дирекция по национальным видам спорта выделит 1 млн 205 тыс. сомов.
Состав мужской сборной:
Женская сборная:
Напомним, Азиатские игры в закрытых помещениях включают в себя 21 вид спорта. В этом году планируется отправка большой делегации из Кыргызстана. Национальный вид борьбы на поясах алыш впервые включен в программу этих игр.