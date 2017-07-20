Азиатские игры в помещениях-2017: определен состав сборной КР по алышу

Определен состав сборной Кыргызстана по борьбе на поясах алыш на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут с 17 по 27 сентября а Ашхабаде.

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, в состав сборной вошли 18 борцов, из них 7 женщин и 11 мужчин.

К играм команда начнет готовиться с 20 июля, сборы продолжатся до 6 августа. Второй этап подготовки начнется ближе к турниру – с 30 августа по 14 сентября в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область).

На подготовку команды дирекция по национальным видам спорта выделит 1 млн 205 тыс. сомов.

Состав мужской сборной:

Нурбек Аканов (до 100 кг) Жаныбек Аллакулов (до 80 кг) Шерикбай Аманилла уулу (до 90 кг) Ирлан Казбек уулу (до 70 кг) Асилбек Калматов (свыше 100кг) Нурбек Кожобеков (до 90 кг) Бекболсун Кушубаков (свыше 100 кг) Кайрат Маматзакиров (до 90 кг) Нурлан Садыралы уулу (до 70 кг) Мадан Шаршеналы уулу (до 70 кг) Ойбек Камулов (до 80 кг)

Женская сборная:

Уулкан Алибай кызы (до 65 кг) Кумушай Аттокур кызы (до 65 кг) Нурзат Бакктияр кызы (до 70 кг) Алтынай Мамарасул кызы (до 75 кг) Мээрим Мийзамидин кызы (до 55 кг) Мээрим Момунова (до 60 кг) Анара Рыскулова (до 55 кг)

Напомним, Азиатские игры в закрытых помещениях включают в себя 21 вид спорта. В этом году планируется отправка большой делегации из Кыргызстана. Национальный вид борьбы на поясах алыш впервые включен в программу этих игр.