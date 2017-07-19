Мужчина в Китае 20 лет выдает себя за умершую сестру ради матери

В соцсетях Китая активно обсуждают видеоролик, герой которого рассказывает, что уже не протяжении 20 лет одевается как женщина и выдает себя за свою умершую сестру, чтобы помочь своей матери пережить потерю, пишет Би-би-си.

Видеоканал Pear Video опубликовал полутораминутный ролик, который только на портале Weibo набрал более 4,2 млн просмотров. На сюжет о жителе Китая, имя которого авторы ролика не называют, обратили внимание и крупные новостные порталы страны.

Видео рассказывает о жителе округа Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Мужчина ухаживает за своей престарелой матерью, переодевшись в традиционное китайское платье ципао.

Как рассказал герой видеоканалу Pear Video, он начал носить женскую одежду и выдавать себя за свою умершую сестру, когда заметил, что у его матери, которая была убита горем из-за потери дочери, появились признаки психического расстройства.

С его слов, как только он переоделся в женскую одежду, мать мгновенно поверила в то, что ее дочь "вернулась".

"Она была так счастлива, что я продолжил выдавать себя за сестру", - говорит герой видеоролика, которому сейчас около 50 лет.

"С тех пор я фактически живу как женщина. У меня нет никакой мужской одежды", - говорит мужчина.

Его мать, указывая на своего сына, говорит: "Она моя дочь. Когда моя другая дочь умерла, она стала моей дочерью".

По его словам, ему не важно, что думают о нем окружающие, потому что он так поступает ради своей матери.

"Почему я должен переживать о том, что надо мной смеются?", - говорит он.

В интернете этот ролик активно обсуждают, используя хэштег #ОнВыдаетСебяЗаУмершуюСеструУже20лет.

Многие пользователи поддерживают героя видео и говорят, что их очень тронула эта история. Они находят поведение героя очень правильным и считают, что он поступает как "настоящий сын".

"Чтобы осчастливить свою маму, он одевается как женщина в течение 20 лет. Неважно, как вы к этому относитесь, но вы должны восхититься этим человеком, его сыновней почтительностью", - пишет один из пользователей портала Weibo.

"Это настоящий мужчина", - пишет другой пользователь.

"Мне кажется, что ему идет быть женщиной", - отмечает еще один посетитель портала.

Многие пользователи соцсетей отозвались о герое видео и его поведении с неодобрением.

Один говорит, что "мать успешно контролирует сына", другой задается вопросом, действительно ли это сыновняя почтительность, или же мужчина - трансвестит, который просто ищет повод, чтобы переодеться в женщину.

"А мать его не спрашивала, куда подевался ее сын?" - рассуждает еще один пользователь.

Почтительное отношение к родителям и к старшим в целом - одна из главных моральных ценностей для китайского общества. Этот вопрос часто становится предметом спора в социальных сетях в Китае.

Концепция почитания родителей - основной добродетели в конфуцианстве - сложилась в китайском обществе приблизительно в 400 г до нашей эры.

Сыновняя почтительность была одним из главных критериев при выборе чиновников во времена Империи Хань (206 до н. э. - 220 н. э.).