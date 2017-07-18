В суде по делу Текебаева вновь просят допросить Атамбаева

Сегодня, 18 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

На процессе адвокаты Текебаева вновь заявили ходатайство о допросе в качестве свидетеля президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

По словам адвоката Каната Хасанова, Атамбаев являлся членом Временного правительства – первым заместителем председателя. "Именно в качестве свидетеля мы и просим допросить Атамбаева. Мы хотим его допрашивать не как действующего президента, а как бывшего заместителя председателя Временного правительства", - сказал Хасанов.

Судья отклонил данное ходатайство.