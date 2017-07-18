Погода
$ 68.80 - 69.04
€ 79.05 - 79.70

В суде по делу Текебаева вновь просят допросить Атамбаева

107  1
Аида Джумашева

Сегодня, 18 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

На процессе адвокаты Текебаева вновь заявили ходатайство о допросе в качестве свидетеля президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

По словам адвоката Каната Хасанова, Атамбаев являлся членом Временного правительства – первым заместителем председателя. "Именно в качестве свидетеля мы и просим допросить Атамбаева. Мы хотим его допрашивать не как действующего президента, а как бывшего заместителя председателя Временного правительства", - сказал Хасанов.

Судья отклонил данное ходатайство.

URL: http://www.vb.kg/363465
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, президент, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Бермет Осмонкулова
18.07.2017, 18:10
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 34
Комментариев: 53

Они что там совсем голову потеряли? Не признают законы и не хотят по ним жить, вы давайте еще в мародерствах Текебаева обвините президента, что мол он мародерствовал, а мы только смотрели.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  