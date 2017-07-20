Погода
$ 68.39 - 68.79
€ 78.57 - 79.52

В спецприемнике МВД Красноярска оказались 17 граждан Кыргызстана

196  0
Айдана Абдуваитова

В спецприемнике МВД Красноярска содержатся 17 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в России.

В диппредставительстве рассказали, что 17 июля кыргызский консул посетил Центр временного содержания иностранных граждан в Красноярске и обсудил с начальником спецучреждения вопросы депортации задержанных. Дипломат также провел встречу с гражданами Кыргызстана и ознакомился с режимом и условиями их содержания.

По ходатайству руководства спецприемника 4 гражданам КР были оформлены свидетельства на возвращение на родину. На момент посещения спецприемника в нем содержались 17 граждан КР.

URL: http://www.vb.kg/363466
Теги:
Россия, соотечественники, трудовая миграция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  