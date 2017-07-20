В спецприемнике МВД Красноярска оказались 17 граждан Кыргызстана

В спецприемнике МВД Красноярска содержатся 17 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в России.

В диппредставительстве рассказали, что 17 июля кыргызский консул посетил Центр временного содержания иностранных граждан в Красноярске и обсудил с начальником спецучреждения вопросы депортации задержанных. Дипломат также провел встречу с гражданами Кыргызстана и ознакомился с режимом и условиями их содержания.

По ходатайству руководства спецприемника 4 гражданам КР были оформлены свидетельства на возвращение на родину. На момент посещения спецприемника в нем содержались 17 граждан КР.