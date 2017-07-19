Администратор "группы смерти" в "ВКонтакте" получил больше трех лет колонии

Администратор так называемой "группы смерти" Филипп Будейкин осуждён на срок в колонии-поселении по делу о склонении подростков к самоубийству, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу петербургского Горсуда во вторник.

"Тобольский городской суд Тюменской области, куда дело Ф.Будейкина было отправлено по подсудности - по месту совершения преступления, накануне огласил приговор, согласно которому подсудимый приговорён к трём годам четырём месяцам колонии поселения", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, Будейкин полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, Будейкин в апреле-мае 2016 года в социальной сети "ВКонтакте" под псевдонимом "Филипп Лис" распространял среди несовершеннолетних пропаганду суицида и склонял их к его совершению.

Так, следователями установлено, что Будейкин склонял 15-летнюю жительницу Астрахани к суициду. Школьницу убедили отказаться от самоубийства сотрудники правоохранительных органов. Также, по данным следствия, злоумышленник довел до самоубийства школьницу 2000 года рождения, которая летом 2016 года в Тюменской области пыталась совершить суицид, но ее жизнь удалось спасти медикам.

Следователи продолжают устанавливать других лиц, подстрекавших подростков к суициду.