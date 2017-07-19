В Бишкеке и Иссык-Кульской области на 4 дня ограничат движение автомобилей

В связи с проведением международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" с 19 по 22 июля на некоторых улицах города Бишкек и Иссык-Кульской области будет временно ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУПМ МВД КР.

Патрульная милиция просит всех жителей и гостей республики отнестись с пониманием к вводимым мерам и выбирать альтернативные маршруты движения.

Правоохранительные органы приносят свои извинения за причиненные неудобства.