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В Бишкеке и Иссык-Кульской области на 4 дня ограничат движение автомобилей

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Руслан Изреков

В связи с проведением международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" с 19 по 22 июля на некоторых улицах города Бишкек и Иссык-Кульской области будет временно ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУПМ МВД КР.

Патрульная милиция просит всех жителей и гостей республики отнестись с пониманием к вводимым мерам и выбирать альтернативные маршруты движения.

Правоохранительные органы приносят свои извинения за причиненные неудобства.

URL: http://www.vb.kg/363471
Теги:
дороги, Иссык-Кульская область, Бишкек, Патрульная милиция
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