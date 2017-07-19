Национальный банк провел интервенцию и купил почти 14 миллионов долларов

Национальный банк Кыргызстана приобрел накануне 13 миллионов 950 тысяч долларов, сообщается на сайте финансового учреждения.

Напомним, две недели назад регулятор, наоборот, выходил на рынок для того, чтобы продать доллары и остановить падение сома. Тогда было реализовано 22 миллиона долларов, что стабилизировало ситуацию.

В последние дни национальная валюта начала укрепляться, и сейчас за доллар в обменных бюро дают в пределах 68,5-68,7 сома, курс продажи доллара держится в коридоре 69–69,2 сома.