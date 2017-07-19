Вайциховски: Liglass Trading вложит в строительство ВНК ГЭС $500 млн

Чешская компания Liglass Trading CZ, SRO готова вложить в проекты Верхне-Нарынкого каскада ГЭС (ВНК ГЭС) 500 млн долларов. Об этом в ходе брифинга сообщил директор проекта по строительству ВНК ГЭС компании Liglass Trading CZ, SRO Ержи Вайциховски.

По его словам, было подписано соглашение на первый этап строительства Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1. "Сумма инвестиций приблизительно составит 230 млн долларов. Как мы обещали, через неделю после подписания группа наших инженеров и других специалистов приехала в Кыргызстан на обследование, получила предТЭО, и сегодня идет обследование", - сказал он.

Также Вайциховски отметил, что ТЭО будет разработано за счет чешской стороны.

"Все инвестиции идут без гарантии правительства Кыргызстана. Если мы ошибемся и не выполним свои обязательства, то мы обещали остановить строительство и оставим приблизительно 57 млн долларов в уставном капитале за ВНК ГЭС. Все налоги мы платим в полном размере. Для нас нет никаких льгот", - добавил он.