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Вайциховски: Liglass Trading вложит в строительство ВНК ГЭС $500 млн

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Чешская компания Liglass Trading CZ, SRO готова вложить в проекты Верхне-Нарынкого каскада ГЭС (ВНК ГЭС) 500 млн долларов. Об этом в ходе брифинга сообщил директор проекта по строительству ВНК ГЭС компании Liglass Trading CZ, SRO Ержи Вайциховски.

По его словам, было подписано соглашение на первый этап строительства Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1. "Сумма инвестиций приблизительно составит 230 млн долларов. Как мы обещали, через неделю после подписания группа наших инженеров и других специалистов приехала в Кыргызстан на обследование, получила предТЭО, и сегодня идет обследование", - сказал он.

Также Вайциховски отметил, что ТЭО будет разработано за счет чешской стороны.

"Все инвестиции идут без гарантии правительства Кыргызстана. Если мы ошибемся и не выполним свои обязательства, то мы обещали остановить строительство и оставим приблизительно 57 млн долларов в уставном капитале за ВНК ГЭС. Все налоги мы платим в полном размере. Для нас нет никаких льгот", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/363477
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Комментарии
Aybike Tursunova
19.07.2017, 11:33
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 2
Комментариев: 23

Не стоит делать преждевременных выводов на основе статьи чешского журналиста, которого могли просто нанять для чёрного пиара.

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Банин Александр
19.07.2017, 12:27
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Давайте не будем панику разводить и подождем, у них есть обязательства и они должны выполнить, если же не смогут, то пусть разрывают контракт, а мы найдем других, в чем проблема то?

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