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Иссык-Куль: экспозиция "Алтайское кочевье"

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Руслан Изреков

Участники международного форума алтаистов уже начали прибывать в страну. Само мероприятие начнется 20 июля в Бишкеке и продолжится на Иссык-Куле. Идут последние приготовления.

Так, в Музее кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Орнок Иссык-Кульской области установят четырехметровую скульптуру "Шлем кочевника" и трехметровую инсталляцию лошадиного седла. Уже завтра они будут доставлены в музей.

Напомним, в рамках форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" 21 июля на побережье озера Иссык-Куль состоится открытие экспозиции "Алтайское кочевье", на которой будет представлено более 500 работ.

URL: http://www.vb.kg/363478
Теги:
Иссык-Кульская область, музей, форум
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