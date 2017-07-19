Иссык-Куль: экспозиция "Алтайское кочевье"

Участники международного форума алтаистов уже начали прибывать в страну. Само мероприятие начнется 20 июля в Бишкеке и продолжится на Иссык-Куле. Идут последние приготовления.

Так, в Музее кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Орнок Иссык-Кульской области установят четырехметровую скульптуру "Шлем кочевника" и трехметровую инсталляцию лошадиного седла. Уже завтра они будут доставлены в музей.

Напомним, в рамках форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" 21 июля на побережье озера Иссык-Куль состоится открытие экспозиции "Алтайское кочевье", на которой будет представлено более 500 работ.