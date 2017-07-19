Liglass Trading CZ: Скандал вокруг компании организовали наши конкуренты

Информационная атака на чешскую компанию Liglass Trading CZ, которая будет строить Верхне-Нарынский каскад и малые ГЭСы в Кыргызстане, организована завистниками и конкурентами компании. Так в Liglass Trading CZ прокомментировали скандал вокруг участия компании в кыргызстанском проекте.

В компании отметили, что некоторые журналисты пытаются раздуть скандал и тем самым навредить репутации компании и ее участию в крупном проекте в Кыргызстане. За этими попытками, считают в Liglass Trading CZ, стоят компании, которые не смогли принять участие в тендере.

"Прежде всего мы хотим выразить недоумение и некоторую грусть по поводу того, что вместо гордости за чешскую компанию, которая была успешной в открытом международном тендере, имеют место намеки на существование каких-то конспиративных теорий, которые могут нанести ущерб компании и проекту в целом. Прежде всего потому, что этот большой и престижный тендер может привести к развитию перспективных двусторонних торговых отношений между Кыргызстаном и Чехией и открыть двери другим чешским инвесторам в данном регионе.

Краеугольным камнем успеха был и остается тот факт, что компания LTD CZ уверена в стабильной бизнес-среде Кыргызстана, полностью доверяет его политической репрезентации и верит, что принятые обязательства будут до конца исполнены в соответствии с документацией к сделке. Поэтому LTD CZ стремилась получить этот престижный контракт и инвестировала в подготовку к тендеру огромную энергию и значительные финансовые средства.

Этих уверенности и доверия наверняка не хватило иным хозяйствующим субъектам, государственным или частным, которые не приняли участия в тендере и теперь пытаются изменить ситуацию", - говорится в официальном заявлении.

Вот что компания рассказала о себе:

Структура собственников LTD CZ является прозрачной. Компания LTD CZ предназначена для реализации конкретного проекта инвестирования в гидроэлектростанции в Кыргызстане. Компания LTD CZ принадлежит к группе компаний, контролируемых Мгр. Михаелем Смеликем (группа). Эти компании совместно с их деловыми партнерами принимали участие в реализации энергетических проектов с использованием возобновляемых источников энергии по всему миру. Компания LTD CZ не получает гранты, субсидии или иную поддержку. Компания LTD CZ не пользуется услугами Чешского экспортного банка, EGAP, агентуры Чехтрейд или других аналогичных организаций, связанных с чешским государством. Компания LTD CZ не является членом каких-либо профессиональных организаций. Компания LTD CZ не имеет задолженности по налогам на территории Чешской Республики. Компания LTD CZ является частной компанией. Компания LTD CZ не имеет ничего общего с компанией Liglass, a.s., ни финансово, ни персонально.

Тендеры:

Компания LTD CZ приняла участие в открытом тендере по поискам инвестора для строительства гидроэлектростанций в Кыргызстане. Компания LTD CZ исполнила условия открытого тендера в Кыргызстане, внесла гарантийный взнос в размере 1 млн долларов и оплатила соответствующие сборы. Компания далее разработала, предоставила и обосновала техническую документацию для строительства. Компания LTD CZ одержала победу в открытом тендере по поиску инвестора на строительство гидроэлектростанций, в котором принимали участие несколько иностранных инвесторов.

Техническая компетентность:

Компания LTD CZ активна на территории Кыргызстана уже полтора года и продолжила деятельность своих партнеров, которые работали в Кыргызстане на протяжении трех лет. Группа компаний будет реализовать каждый отдельный проект посредством привлечения местных специалистов на основе Engineering, Procurement and Construction Contract (контракт на проектирование, закупки и строительство). Компания LTD CZ при реализации данного конкретного проекта, в котором выступает в роли инвестора, будет пользоваться партнерством с компанией GIDEPINVEST, которая является известной компанией в области проектирования и строительства гидроэлектростанций прежде всего в Центральной Азии. Компания LTD CZ уже разработала технико-экономическое обоснование (ТЭО) на постройку всех гидроэлектростанций по результатам тендера и в настоящее время работает над разработкой ТЭО для гидроэлектростанций Верхне-Нарынского каскада.

Финансирование:

Компания LTD CZ при сотрудничестве с партнерами проекта – компаниями Green Capital и Pantheon – имеет богатый опыт финансирования энергетических проектов с использованием возобновляемых источников энергии. Компания LTD CZ имеет гарантированный источник финансирования проекта в Кыргызстане. На текущий момент компания LTD CZ инвестировала несколько миллионов долларов США. Компания LTD CZ обязана сохранять конфиденциальность в отношении договоров о финансировании. Финансирование целого проекта будет осуществляться исключительно из прозрачных источников.

Напомним, 10 июля в Бишкеке правительство подписало договор с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве и вводе в эксплуатацию Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 (Верхне-Нарынский каскад), а также о строительстве малых ГЭС.

Крупнейший проект – строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС – разделен на два этапа. На первый этап чешская компания выделит до 57 млн долларов. Кроме того, инвесторы обязуются погасить задолженность Кыргызстана перед российской компанией ПАО "РусГидро", с которой ранее был расторгнут договор. Второй этап инвестирования предусматривает основную долю вложений в размере до 173 млн долларов.

Однако позже в Кыргызстане разгорелся скандал вокруг этого сотрудничества. По сообщениям чешских СМИ, Liglass Trading CZ – это малоизвестная компания, которая ранее не участвовала в крупных проектах и не имеет миллионного капитала для серьезных инвестиций за рубежом.