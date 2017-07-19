Liglass Trading CZ: Скандал вокруг компании организовали наши конкуренты

Информационная атака на чешскую компанию Liglass Trading CZ, которая будет строить Верхне-Нарынский каскад и малые ГЭСы в Кыргызстане, организована завистниками и конкурентами компании. Так в Liglass Trading CZ прокомментировали скандал вокруг участия компании в кыргызстанском проекте.
В компании отметили, что некоторые журналисты пытаются раздуть скандал и тем самым навредить репутации компании и ее участию в крупном проекте в Кыргызстане. За этими попытками, считают в Liglass Trading CZ, стоят компании, которые не смогли принять участие в тендере.
"Прежде всего мы хотим выразить недоумение и некоторую грусть по поводу того, что вместо гордости за чешскую компанию, которая была успешной в открытом международном тендере, имеют место намеки на существование каких-то конспиративных теорий, которые могут нанести ущерб компании и проекту в целом. Прежде всего потому, что этот большой и престижный тендер может привести к развитию перспективных двусторонних торговых отношений между Кыргызстаном и Чехией и открыть двери другим чешским инвесторам в данном регионе.
Краеугольным камнем успеха был и остается тот факт, что компания LTD CZ уверена в стабильной бизнес-среде Кыргызстана, полностью доверяет его политической репрезентации и верит, что принятые обязательства будут до конца исполнены в соответствии с документацией к сделке. Поэтому LTD CZ стремилась получить этот престижный контракт и инвестировала в подготовку к тендеру огромную энергию и значительные финансовые средства.
Этих уверенности и доверия наверняка не хватило иным хозяйствующим субъектам, государственным или частным, которые не приняли участия в тендере и теперь пытаются изменить ситуацию", - говорится в официальном заявлении.
Вот что компания рассказала о себе:
- Структура собственников LTD CZ является прозрачной.
- Компания LTD CZ предназначена для реализации конкретного проекта инвестирования в гидроэлектростанции в Кыргызстане.
- Компания LTD CZ принадлежит к группе компаний, контролируемых Мгр. Михаелем Смеликем (группа). Эти компании совместно с их деловыми партнерами принимали участие в реализации энергетических проектов с использованием возобновляемых источников энергии по всему миру.
- Компания LTD CZ не получает гранты, субсидии или иную поддержку.
- Компания LTD CZ не пользуется услугами Чешского экспортного банка, EGAP, агентуры Чехтрейд или других аналогичных организаций, связанных с чешским государством.
- Компания LTD CZ не является членом каких-либо профессиональных организаций.
- Компания LTD CZ не имеет задолженности по налогам на территории Чешской Республики.
- Компания LTD CZ является частной компанией.
- Компания LTD CZ не имеет ничего общего с компанией Liglass, a.s., ни финансово, ни персонально.
Тендеры:
- Компания LTD CZ приняла участие в открытом тендере по поискам инвестора для строительства гидроэлектростанций в Кыргызстане.
- Компания LTD CZ исполнила условия открытого тендера в Кыргызстане, внесла гарантийный взнос в размере 1 млн долларов и оплатила соответствующие сборы. Компания далее разработала, предоставила и обосновала техническую документацию для строительства.
- Компания LTD CZ одержала победу в открытом тендере по поиску инвестора на строительство гидроэлектростанций, в котором принимали участие несколько иностранных инвесторов.
Техническая компетентность:
- Компания LTD CZ активна на территории Кыргызстана уже полтора года и продолжила деятельность своих партнеров, которые работали в Кыргызстане на протяжении трех лет.
- Группа компаний будет реализовать каждый отдельный проект посредством привлечения местных специалистов на основе Engineering, Procurement and Construction Contract (контракт на проектирование, закупки и строительство).
- Компания LTD CZ при реализации данного конкретного проекта, в котором выступает в роли инвестора, будет пользоваться партнерством с компанией GIDEPINVEST, которая является известной компанией в области проектирования и строительства гидроэлектростанций прежде всего в Центральной Азии.
- Компания LTD CZ уже разработала технико-экономическое обоснование (ТЭО) на постройку всех гидроэлектростанций по результатам тендера и в настоящее время работает над разработкой ТЭО для гидроэлектростанций Верхне-Нарынского каскада.
Финансирование:
- Компания LTD CZ при сотрудничестве с партнерами проекта – компаниями Green Capital и Pantheon – имеет богатый опыт финансирования энергетических проектов с использованием возобновляемых источников энергии.
- Компания LTD CZ имеет гарантированный источник финансирования проекта в Кыргызстане.
- На текущий момент компания LTD CZ инвестировала несколько миллионов долларов США.
- Компания LTD CZ обязана сохранять конфиденциальность в отношении договоров о финансировании.
- Финансирование целого проекта будет осуществляться исключительно из прозрачных источников.
Напомним, 10 июля в Бишкеке правительство подписало договор с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве и вводе в эксплуатацию Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 (Верхне-Нарынский каскад), а также о строительстве малых ГЭС.
Крупнейший проект – строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС – разделен на два этапа. На первый этап чешская компания выделит до 57 млн долларов. Кроме того, инвесторы обязуются погасить задолженность Кыргызстана перед российской компанией ПАО "РусГидро", с которой ранее был расторгнут договор. Второй этап инвестирования предусматривает основную долю вложений в размере до 173 млн долларов.
Однако позже в Кыргызстане разгорелся скандал вокруг этого сотрудничества. По сообщениям чешских СМИ, Liglass Trading CZ – это малоизвестная компания, которая ранее не участвовала в крупных проектах и не имеет миллионного капитала для серьезных инвестиций за рубежом.