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Кыргызстан встречает международный форум "Алтайская цивилизация"

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Завтра, 20 июля, в Бишкеке начнется международный форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", организованный по инициативе президента КР Алмазбека Атамбаева.

Мероприятие продолжит работу в городе Чолпон-Ата до 23 июля.

На международном симпозиуме будут обсуждены результаты последних научных исследований, образовательных и культурных проектов, направленных на укрепление гуманитарных связей народов, населяющих обширные территории Евразии, на основе общих алтайских языковых, этногенетических и историко-культурных связей.

В работе форума примут участие более 100 ученых-алтаистов, историков, археологов, этнографов, антропологов, лингвистов, исследователей фольклора, искусства и культурного наследия из ближнего, дальнего зарубежья и Кыргызстана.

На открытии форума в Бишкеке ожидается выступление президента КР Алмазбека Атамбаева, главы Республики Башкортостан РФ Рустема Хамитова, главы Республики Татарстан РФ Рустама Минниханова и председателя Государственного собрания Республики Саха РФ (Якутия) Александра Жиркова.

В рамках международной конференции 21 июля намечается официальное открытие экспозиции "Алтайское кочевье" в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан датки в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области. На территории центра планируется размещение живого музея в виде кочевья из 30 юрт для демонстрации образа жизни представителей алтайских народов (кыргызов, казахов, татар, башкир, уйгуров и др.), национальных кочевых традиций. Экспозиция будет открыта для всех желающих до 31 августа 2017 года.

Работа симпозиума в городе Чолпон-Ата будет проходить в секциях, где ученые представят результаты своих последних научных исследований для широкого обсуждения. Состоится круглый стол "Алтайская цивилизация: прошлое, настоящее, будущее".

Международный форум завершится принятием декларации.

URL: http://www.vb.kg/363484
Теги:
Иссык-Кульская область, форум, Бишкек
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