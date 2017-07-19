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Проблемы считывания биопаспортов в комбанках возникают из-за техники

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Айдана Абдуваитова

В коммерческих банках проблема считывания биометрических паспортов образца 2017 года возникает из-за отсутствия соответствующей техники. Об этом сегодня, 19 июля, на пресс-конференции сообщил глава ГРС Дастан Догоев.

По его словам, в Интернете встречаются сообщения о том, что при считывании паспортов нового образца возникают трудности.

"Есть проблема со считыванием в электронном формате, но это не связано с самим документом, а связано с организацией, которая имеет такую инфраструктуру. Полтора года назад мы собирали в Нацбанке коммерческие банки и сообщали о планах и сроках, но наша информация не была воспринята, и меры не были приняты. Мы сейчас заключили соглашение с 13 комбанками, которые по разрешению держателя могут получить из ГРС соответствующую информацию. Для этого владелец паспорта должен написать заявление о разрешении передачи данных этому банку", - рассказал он.

Догоев добавил, что ГРС обратилась в компанию, которая занимается поставкой оборудования для считывания таких паспортов. Сейчас эта фирма проводит маркетинговое исследование о потребностях и спросе на такую технику на рынке. При этом чиновник отметил, что сфера использования такого оборудования слишком узкая.

Биометрические паспорта нового образца начали выдавать с мая этого года. На сегодняшний день новые паспорта получили 102 тыс. человек.

URL: http://www.vb.kg/363489
Теги:
ГРС, паспорт
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