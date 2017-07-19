Ош против экстремизма и террора

Тема религиозного экстремизма и связанных с ним событий сегодня не сходит с первых полос печатных изданий. Это очень серьезная проблема и для нашей страны. Сегодня мы решили поговорить с сотрудником спецслужб, много лет занимающимся борьбой с экстремизмом и террором в южном регионе (по понятным причинам имени его не называем), и выяснить, как противодействовали экстремистам раньше и как обстоит дело сейчас?

Бомба в дверях и взрыв в банке

- Прежде всего должен отметить, что эта проблема в Кыргызстане возникла не вчера. В 1990–х годах на нашей территории действовали боевики из организации "Хизб ут–Тахрир", потом "Исламского движения Узбекистана", позднее к ним подключились террористы, ориентирующиеся на так называемое "Исламское государство".

Если говорить об Оше и Ошской области, за несколько лет можно вспомнить массу трагических примеров. Например, взрыв, организованный экстремистами в маршрутном такси. Или кровавый теракт в "Бакай–банке". Зачем террористам понадобился банк? Скорее всего, чтобы замести следы.

Началось все с того, что в южный регион по поддельным документам прибыли двое боевиков - Изатуллаев и Каримов - из отряда небезызвестного Джумы Намангани, чье имя памятно в связи с Баткенскими событиями. В отряде Джумы они были отнюдь не последними фигурами. Каримов занимался в Афганистане у этого полевого командира контрразведкой, с большой жестокостью допрашивал тех, кто приходил в отряд, пытался выявить засланных агентов. Если кто–то вызывал у него подозрение, Каримов лично его убивал. Изатуллаев был студентом–востоковедом, владел несколькими языками и занимался разведкой в своем бандформировании.

Они приехали в Ош, через мечеть вышли на различные группы верующих, женились на небогатых девушках, сняли жилье. Через "Бакай–банк" регулярно получали из–за рубежа денежные переводы. Ими были подготовлены самодельные взрывные устройства большой мощности, одно из которых боевики как раз и решили опробовать в банке, чтобы уничтожить операционистов и банковский компьютер с их дан-ными.

Террористы взорвали чемодан с бомбой в мае 2003 года, но им помешала случайность. Один из двух сотрудников банка как раз в момент взрыва вышел на обед. И остался жив. Сначала подозрение пало на него, но он вспомнил, что ему приходилось часто выдавать переводы на сумму 20–30 тысяч долларов двум незнакомым мужчинам, одного из которых он как–то подвозил до мечети.

Сотрудники силовых структур начали "отрабатывать" прилегающие к мечети переулки, и вскоре задержали террориста. Он дал признательные показания и сообщил, что в доме второго боевика спрятана мощная бомба, которая должна была уничтожить сам дом и все следы их пребывания. Причем в ней уже запущен таймер.

Мы выехали на место, долго искали взрывное устройство. Потом мой коллега случайно ударил кулаком по стене в прихожей - там оказался тайник, в котором мы обнаружили пистолет и чемодан с бомбой. Молодые были, не думали, что может случиться. Привезли чемодан в управление, вызвали сапера. А он, как потом выяснилось, был минером, то есть больше умел мины ставить, чем обезвреживать. Пропилил отверстие в чемодане, подтвердил, что таймер работает. Тогда мы схватили чемодан, быстро отвезли его на полигон и там взорвали.

Террориста Каримова по нашей ориентировке потом задержали в Узбекистане, там судили и расстреляли. Изатуллаев, насколько мне известно, сидит в Кыргызстане в тюрьме по сей день...

Международные террористы, прикрывающиеся исламом, проявили у нас в регионе, как и везде, где они появляются, удивительные цинизм и жестокость. В частности, был момент, когда экстремисты попытались взорвать мечеть в районе Шай–Тюбе в городе Оше. Тогда в Пакистане прошла серия взрывов в мечетях. Боевик под видом верующего пришел в мечеть с рюкзаком, попросил его подержать, пока он не прочтет джума–намаз. А сам исчез. Через несколько дней сторож мечети забрал рюкзак домой, а невестка проявила любопытство и открыла его. Ее буквально разорвало на куски. В тот момент она ждала ребенка…

Интернет–молдо - проводник в ад

В настоящее время все большую роль в пропаганде терроризма играет интернет. Так называемые интернет–молдо вербуют нестойких людей, обещают им на том свете рай, а ведут прямиком в ад. Причем они жестко контролируют каждый шаг будущего рекрута: присылают подробные инструкции, как уехать в Сирию, заранее прописывают весь маршрут, покупают билеты.

Принято говорить, что они нацелены на молодежь, но это не всегда так. Меня поразила история женщины из Оша, матери троих детей. Ее муж работал в Южной Корее, присылал домой деньги, так что никаких материальных проблем семья не испытывала. Но она "подсела" на проповеди экстремистов в интернете. Когда она пыталась бежать в Сирию первый раз, мы ее остановили в Кара–Балте. Вернули. Родственники в слезах: отпустите… Отпустили. А она, как позже выяснилось, сразу выйдя из управления, отправила вербовщику SMS: я, мол, этих лохов обманула. И через несколько дней исчезла. Причем сбежала вместе с детьми. В голове не укладывается: сама поехала на смерть, но зачем брать с собой детей?

Сколько сейчас в Сирии наших сограждан, никто не знает. Но, вероятно, их как минимум несколько сотен… Скоро так называемый "халифат" в Сирии и Ираке уничтожат. Это вопрос нескольких месяцев. Куда потом направятся эти люди? Возможно, кто–то двинется вести джихад в Западную Европу. Многие вернутся, и здесь будут создавать подполье.

Поэтому в южном регионе правоохранительные органы ведут активную борьбу по выявлению экстремистских группировок. В этом они опираются на помощь общественности и гражданской власти. На протяжении последних лет в Ошской области мы особенно активно чувствуем эту поддержку.

Постоянно выявляем и задерживаем вербовщиков. В Кара–Суу, как вы, наверное, слышали, был имам мечети Рашод Камолов, который напрямую занимался вербовкой боевиков для экстремистов. В Кара–Суу две большие мечети, в одной из них имам и община верующих с самого начала потребовали от ваххабитов убираться. А вот в мечети Ас–Сарахси, где имамом был Камолов, их привечали. Кстати, его отец, Рафик Камолов, в 2006 году был убит в машине вместе с боевиками "Исламского движения Узбекистана" во время спецоперации правоохранительных органов. На нас было большое давление, в том числе со стороны различных НПО, но дело дошло до суда, и Рашод Камолов за свои действия был осужден.

В чем заключается помощь гражданской власти? В первую очередь, в организации профилактики терроризма и экстремизма. В городе Оше и ряде районов Ошской области по инициативе руководства регионов проводятся подворовые обходы. Группы, состоящие из представителей местного самоуправления, участковых и общественности, выясняют, где находится молодежь: возможно, уехали на заработки или куда–то еще и с какой целью, когда связывались с ними в последний раз, есть ли телефон? Таким способом удается выявить многих из тех, кто отбыл не зарабатывать деньги для семьи, а на "войну с неверными". Если они решат вернуться, дома их уже будут ждать.

Премьер–министр Сооронбай Жээнбеков, будучи губернатором Ошской области, одним из первых в стране организовал обучение имамов тому, что такое религиозный экстремизм, как его распознать. Я, кстати, тоже выступал на подобных встречах. По его инициативе в регионе издавалась и распространялась антиэкстремистская литература.

Жээнбеков просил имамов в своих проповедях затрагивать не только духовные и нравственные темы, но и говорить об основных событиях, происходящих в государстве. И его слушали. Можно сказать, что правоохранительные органы действуют в этом направлении рука об руку с гражданской властью. В руководстве Кыргызстана хорошо понимают главную опасность, исходящую от терроризма.

Конечно, противостоять экстремистам, обладающим большими финансовыми средствами и поддержкой из–за рубежа, довольно сложно. Все общество должно осознать эту угрозу и сплотиться. Иначе ужасы, происходящие в Ираке и Сирии, которые нам показывают по телевидению, могут повториться и на нашей земле.

Султан ДЖУМАКАДЫРОВ.