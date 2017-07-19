Курманакун Матенов: 13 мая 2010 года Чотонов был в Оше

Сегодня, 19 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса в качестве свидетеля допросили экс-председателя Погранслужбы Курманакуна Матенова.

По его словам, он хорошо запомнил день 13 мая 2010 года, так как на юге Кыргызстана митингующие захватили здание Ошской обладминистрации.

"В Ошской области был захват обладминистрации. Где-то к 13.00 или 14.00 позвонил помощник министра, сказал прибыть в аэропорт "Манас", откуда спецсамолетом мы должны были вылететь в Ош. На тот момент я был председателем ГПС. Где-то в 15.00 нам сообщили, что аэропорт в Оше закрыт, и вылет должен был состояться от "Фрунзе-1" на вертолете. Туда приехал Дуйшонкул Чотонов, Исакова не было. Где-то в 17.00 приехал Исаков, и мы вылетели в Ош на вертолете МИ-8. В Оше вели переговоры с захватчиками", - сказал Матенов.

Он рассказал, что в резиденции с мятежниками вели переговоры бывший губернатор Ошской области, министр обороны Исмаил Исаков, нынешний мэр Оша Айтмамат Кыдырбаев, нынешний замминистра внутренних дел Суйун Омурзаков, Дуйшонкул Чотонов как министр чрезвычайных ситуаций и экс-мэр южной столицы Мелис Мырзакматов. Переговоры, со слов Матенова, велись до часу-двух ночи.