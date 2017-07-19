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Глава ГРС рассказал о новых методах борьбы с хамством и коррупцией в ЦОН

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 19 июля, на пресс-конференции новый глава ГРС Дастан Догоев рассказал о том, как служба намерена бороться с хамством сотрудников центров обслуживания населения.

Он рассказал, что для снижения уровня коррупции ГРС планирует ввести новый формат ЦОН, который будет состоять из бэк и фронт-офисов.

"Во фронт-офисе будут работать операторы, которые не имеют права отказывать в услуге. Они просто должны принимать документы по установленному регламенту. Пакет документов направляется для рассмотрения и принятия решения в бэк-офис, где будут работать только госслужащие. Он будет принимать решение о выдаче или отказе в оказании услуг. Сотрудники двух офисов не должны иметь физического контакта, но есть риск, что операторы фронт и бэк-офисов вступят в сговор. Для этого мы хотим фронт-офис автоматизировать, то есть оператор не будет знать, к какому сотруднику бэк-офиса попадут его документы. Документы будут рассматриваться в рамках установленных законом сроков", - рассказал он.

Догоев признал, что качество обслуживания население в ЦОНах остается на низком уровне.

"На самом деле этот вопрос мы изучали с нескольких сторон. Во-первых, мы работаем над системой оценки и степени удовлетворённости. Оборудование уже закупили. Мы решили это возобновить. Предусмотрели определенные защитные элементы, чтобы сотрудники не могли накручивать положительные оценки и сами граждане могли давать оценку работе наших операторов. Эта система будет сразу интегрирована в систему начисления заработной платы, то есть от этого будет зависеть и размер зарплаты операторов. В августе эта система будет запущена в ЦОНах нового формата. Если система покажет хороший результат, то мы планируем ее уже разворачивать по всей республике", - поделился планами Догоев.

Он добавил, что дополнительно ГРС разработает новую систему для оперативного реагирования на жалобы граждан.

"Второе направление - надо выстроить и улучшить систему коммуникации для оперативного реагирования по обслуживанию населения, чтобы граждане могли моментально обратиться в соответствующие структуры ГРС, потому что на самом деле мы узнаем о таких фактах из СМИ и других интернет-ресурсов. Мы бы хотели, чтобы граждане напрямую к нам обращались. Мы над этим работаем и реализуем несколько инструментов оповещения и реагирования", – добавил он.

Отметим, в социальных сетях и в СМИ граждане часто жалуются на грубое отношение сотрудников паспортных столов, излишнюю бюрократию, затягивание рассмотрения документов и взяточничество при их оформлении.

URL: http://www.vb.kg/363494
Теги:
ГРС, ЦОН
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