В Китае частично заблокировали WhatsApp

Правительство Китая инициировало частичную блокировку мессенджера WhatsApp c 18 июля. Китайские пользователи пожаловались на неполадки в работе видео-, аудио-, а иногда и текстовых сообщений. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на собственный источник The New York Times и экспертов по информационной безопасности.

По информации издания, фотографии и видео, отправленные через мессенджер, перестали доходить до получателей. В некоторых случаях блокировка затронула и обычные текстовые сообщения. Эти данные подтвердили опрошенные эксперты, включая криптографа Symbolic Software Надима Кобеисси.

Представители WhatsApp давать комментарии отказались.

Неназванный источник издания The Wall Street Journal рассказал, что WhatsApp не создавал причин для собственной блокировки и нешироко использовался китайцами. Однако журналисты отметили, что мессенджер был одним из немногих оставшихся приложений в Китае, с помощью которого пользователи могли безопасно общаться (все сообщения в WhatsApp зашифрованы), не боясь уголовного преследования за экстремистскую фотографию или лозунг, а также не используя VPN.

Советник по технической политике китайского правительства, пожелавший остаться анонимным, рассказал The New York Times, что блокировкой WhatsApp местные чиновники хотят "показать, что делают свою работу" перед осенним съездом коммунистической партии. По его словам, несмотря на усиление борьбы с VPN, новые правила "вряд ли" полностью запретят китайцам пользоваться этими сервисами.

По версии журналистов, причиной блокировки WhatsApp могло стать желание китайцев "попрощаться" с нобелевским лауреатом премии мира Лю Сяобо, который скончался 13 июля. Китайские власти считали его изменником Родины. Перед смертью он отбывал срок в тюрьме за подстрекательство к подрыву государственного строя. 14 июля правительство Китая начало удалять из соцсетей сообщения, связанные со смертью Сяобо. Фильтрации подверглись даже личные сообщения и безобидные картинки в китайском мессенджере WeChat.

Издание отмечает, что пока неясно, превратится ли частичная блокировка в полноценную, или же работа мессенджера восстановится. Однако журналисты напомнили, что WhatsApp – одно из немногих западных приложений для обмена сообщениями, которое не заблокировано в Китае. Facebook официально попал под блокировку в 2009 году, Instagram - в 2014 году. Также в стране ограничен доступ к Twitter, Google и ряду других сервисов.