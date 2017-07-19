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В Саудовской Аравии арестовали гуляющую в мини-юбке девушку

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Власти Саудовской Аравии арестовали девушку, ранее выложившую видео своей прогулки в мини-юбке по территории древнего форта Ушайкир, которое вызвало бурную дискуссию в соцсетях.

Как передаёт RT со ссылкой на Associated Press, девушка была задержана в Эр-Рияде за ношение "нескромной одежды", противоречащей строгому дресс-коду мусульманской страны.

Полиция передала дело прокурору.

Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии проводят расследование по факту появления видео с девушкой в мини-юбке.

URL: http://www.vb.kg/363496
Теги:
Саудовская Аравия
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