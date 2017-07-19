В Ошской области задержан боевик с бомбой. Он готовил теракт в Кыргызстане

В Кара-Сууйском районе Ошской области задержан член международной террористической организации, гражданин Кыргызстана М.Б. 1980 года рождения. По данным ГКНБ, он был пойман на стадии подготовки к совершению террористического акта.

По сообщению чекистов, задержанный участвовал в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне. Кроме того, он прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку. При обыске в его доме было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами весом 8 кг.

Обнаруженная бомба была обезврежена на месте бригадой саперов ГКНБ. Также сообщается, что помимо нее были обнаружены материалы экстремистского содержания.

Следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 241 ("Незаконные приобретение, сбыт, хранение или ношение огнестрельного оружия, взрывных устрой и взрывчатых веществ") и 28-226 ("Приготовление к терроризму") УК КР.

В настоящий момент ведется следствие, задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.