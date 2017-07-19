Погода
$ 68.64 - 68.94
€ 78.79 - 79.72

В Ошской области задержан боевик с бомбой. Он готовил теракт в Кыргызстане

355  1
Родион Решетов

В Кара-Сууйском районе Ошской области задержан член международной террористической организации, гражданин Кыргызстана М.Б. 1980 года рождения. По данным ГКНБ, он был пойман на стадии подготовки к совершению террористического акта.

По сообщению чекистов, задержанный участвовал в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне. Кроме того, он прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку. При обыске в его доме было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами весом 8 кг.

Обнаруженная бомба была обезврежена на месте бригадой саперов ГКНБ. Также сообщается, что помимо нее были обнаружены материалы экстремистского содержания.

Следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 241 ("Незаконные приобретение, сбыт, хранение или ношение огнестрельного оружия, взрывных устрой и взрывчатых веществ") и 28-226 ("Приготовление к терроризму") УК КР.

В настоящий момент ведется следствие, задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/363500
Теги:
ГКНБ, задержание, Ошская область, терроризм
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
М РЫСБЕКОВ
19.07.2017, 14:05
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 3
Комментариев: 20

Молодцы наши чекисты! Очень хорошо работают! Гордимся ими! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  