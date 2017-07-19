Вперед, за победами! 4 танковых экипажа отправились на "Танковый биатлон"

В Генеральном штабе ВС КР состоялись проводы сборной команды Вооруженных сил республики на международный чемпионат по танковому биатлону. Об этом сообщает пресс-служба ГШ ВС КР.

Соревнования "Танковый биатлон" – турнир лучших танковых экипажей и боевой техники – проводятся ежегодно на полигоне Министерства обороны Российской Федерации в подмосковном Алабино. Кыргызстан является постоянным участником чемпионата с 2013 года. И хотя призовых мест наши команды пока не занимали, хорошая подготовка и боевой настрой наших танкистов на победу дают основания надеяться на медали.

Отбор и подготовка наших экипажей в этом году проводились в два этапа. Первый проходил на пунктах постоянной дислокации танкистов, второй, отборочный, – на базе учебного центра "Эдельвейс" войсковой части 20636.

Четыре лучших экипажа Вооруженных сил, прошедшие жесткий конкурсный отбор, будут в течение трех недель защищать флаг Кыргызской Республики, доказывая свое мастерство на сложнейших трассах, демонстрируя при этом еще и снайперские навыки.

Четырехлетний опыт проведения чемпионата по танковому биатлону доказал, что подобные мероприятия вносят элемент новизны и состязательности в организацию боевой подготовки танкистов и служат укреплению дружбы и сотрудничества военнослужащих армий мира, а также популяризации армейской службы в целом.

Первый заместитель начальника Генерального штаба ВС КР полковник К. Орозматов пожелал нашим танкистам удачи в предстоящих соревнованиях и выразил надежду на их успешное выступление на полях танковых сражений.