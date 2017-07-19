Да будет свет! В Бишкеке строят новые электрические подстанции

Албек Ибраимов ознакомился с процессом строительства новых городских электрических подстанций. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В ходе объезда заместитель начальника управления по эксплуатации, ремонту и развитию сетей ОАО "Северэлектро" Азамат Мамбетжанов отметил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию три высоковольтные подстанции среднего и высокого напряжения.

Согласно инвестиционному проекту по улучшению подотчетности и повышению надежности электроснабжения в республике энергокомпания осуществляет строительство двух подстанций напряжением 35/6-10кВ "Орто-Сай " и "Спорт" в районе Орто-Сайского рынка и на участке пересечения ул. Исанова и пр. Чуй.

Воздвижение третьей высоковольтной подстанции "Бишкек" напряжением 110/35/6 (10) кВ ведется на участке пересечения улиц Т. Айтматова и Салиева, улицы Саратовской.

Общая проектная стоимость объектов составила 8,5 млн долларов США.

Строительство высоковольтной подстанции "Бишкек " с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 40 мегавольт-ампер на предлагаемом участке (ул. Т. Айтматова – Саратовская) обеспечит разгрузку подстанций 35 кВ, расположенных в центральной части столицы.