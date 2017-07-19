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Президент КР принял губернатора Челябинской области РФ Бориса Дубровского

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 19 июля, принял губернатора Челябинской области РФ Бориса Дубровского, прибывшего в страну в рамках проведения дней данного российского региона в Бишкеке. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы углубления экономических отношений между Кыргызстаном и Челябинской областью в сферах, представляющих взаимный интерес с учетом имеющегося потенциала и возможностей, в том числе связанных с процессами экономической интеграции.

Атамбаев и Дубровский подчеркнули необходимость активизации прямых контактов между бизнес-кругами республики и российского региона для реализации взаимовыгодных проектов в сфере туризма, сельского хозяйства, логистики, промышленности и торговли. В этой связи была отмечена важность открытия авиарейса из Челябинска в Иссык-Кульскую область.

На встрече была выражена уверенность в том, что визит представительной делегации из Челябинской области в Кыргызстан будет способствовать развитию продуктивных и взаимовыгодных отношений.

URL: http://www.vb.kg/363505
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Россия
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