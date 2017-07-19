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УПМ сдержало слово и провело мини-рейд по гонщикам на Токтогула/Логвиненко

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Родион Решетов

Сегодня ночью сотрудники Управления патрульной милиции, как и обещали, провели ночной рейд по выявлению автохулиганов. Особое внимание было уделено гонщикам, которые на большой скорости разъезжали по Бишкеку в районе пересечения улиц Логвиненко и Токтогула.

Напомним накануне в социальной сети Фейсбук один из пользователей разместил обращение к УПМ столицы с просьбой разобраться с хулиганами, которые нашли место для гонок под окнами многоэтажных домов.

Правоохранители заверили, что решат эту проблему в кратчайшие сроки. Так и вышло. В ночь с 18 на 19 июля на данном участке дежурил патруль милиции.

Однако выявить нарушителей не удалось, так как, скорее всего, увидев служебную машину, стритрейсеры решили отправиться или по домам, или в более отдаленные места. Отметим, на этом участке рейдовое мероприятие началось в 22:30 и закончилось после 03:00. Кроме того, было проверено еще несколько участков автодорог, где могли бы проводиться незаконные гоночные состязания.

URL: http://www.vb.kg/363506
Теги:
гонки, Патрульная милиция
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