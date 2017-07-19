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Состояние двух пострадавших при взрыве в Ананьево улучшается

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Айдана Абдуваитова

Состояние двух пострадавших в результате взрыва на АЗС в Ананьево улучшается. Об этом "ВБ" сообщил главврач БНИЦТиО Алмаз Кубатов.

По его словам, два пациента, чье состояние оставалось тяжелым, пошли на поправку.

Одному из них сделали несколько операций по пересадке кожи. Вопрос о выписке врачи рассмотрят только через неделю, а пока он находится под наблюдением. У второго пациента еще не завершился этап операций.

Напомним, 19 июня примерно в 17.35 в результате взрыва газового баллона на газозаправочной станции в Ананьево произошел пожар. В результате погибли 2 человека, в том числе ребенок. В БНИЦТиО были доставлены 7 пострадавших, позже двое из них скончались в больнице.

По данным МЧС КР, станция принадлежит частному предпринимателю Виктору Бориско. На станции использовали приспособления кустарного производства. Предварительная версия взрыва – несоблюдение норм технической безопасности.

URL: http://www.vb.kg/363509
Теги:
ожог, пожар
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