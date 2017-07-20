NASA начало финальные испытания "Джеймса Уэбба"

NASA приступило к финальным криогенным испытаниям нового космического телескопа "Джеймс Уэбб", пишет Naked Science.

Телескоп "Джеймс Уэбб" представляет собой инфракрасную обсерваторию, которая должна заменить на орбите телескоп "Хаббл". Составное зеркало системы включает в себя 18 гексагональных зеркал диаметром 6,5 метра (цельное зеркало "Хаббла" - 2,4 метра). Разместить "Джеймс Уэбб" планируется в точке Лагранжа L2 системы Солнце - Земля, в 1,5 миллионах километров от последней. Ожидается, что с помощью нового оборудования он займется сбором данных об экзопланетах и реликтовом излучении. Обеспечение телескопа позволит одновременно наблюдать 100 объектов на площади три на три угловых минуты в высоком разрешении. Его разработка продолжается с 1996 года, запуск назначен на 2018 год.

Ранее NASA провело пре-тест и рассказало о первых целях "Джеймса Уэбба". 10 июля инженеры начали финальные испытания системы - ее поместили в термовакуумную камеру Chamber A на территории Космического центра Хьюстона. Внутри последней телескоп расположен на стальной платформе, которая висит на шести виброизолирующих подвесках. В течение десяти дней ученые откачают из камеры воздух и затем охладят конструкцию до 37 кельвинов (-236 градусов Цельсия) - второй этап займет около месяца. Тест продлится 100 дней; в это время состояние "Джеймса Уэбба" будут отслеживать по температурным датчикам. Имитация условий открытого космоса необходима для проверки научных приборов.

Помимо выявления неполадок охлаждение оборудования важно для моделирования предстоящих исследований: оно позволит оптическим системам регистрировать инфракрасное излучение от чрезвычайно удаленных космических объектов, включая раннюю Вселенную. Как под воздействием экстремальных условий поведет себя телескоп, однако, неизвестно - например, в подобной среде возможно спонтанное возникновение холодной сварки. В камере температуру понижают два кожуха, в которых циркулируют гелий и азот, а возможной такую "заморозку" "Джеймса Уэбба" делает пятислойный теплозащитный экран.

Проект реализуется при участии 17 стран под руководством NASA, ESA и Канадского космического агентства (CSA). Распределение приборного времени "Джеймса Уэбба" ведется на основании заявок от исследовательских групп. Примерно десять процентов времени и приоритет будут отведены командам, которые помогали в разработке. Выполнение их программ и предполагает список первых целей аппарата. В зависимости от объектов наблюдения, перечень разделен на десять тематических блоков: объекты Солнечной системы; экзопланеты; коричневые карлики; протозведы и протозвездные диски; остаточные диски; области звездообразования; галактики; скопления галактик; квазары; дальний космос.