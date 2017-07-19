СМИ: имя Аблязова удалено из списка разыскиваемых Интерполом лиц

Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на "информированный источник", Интерпол исключил экс-главу "БТА банка" Мухтара Аблязова из списка лиц, находящихся в международном розыске.

Сообщается, что в отношении Аблязова отменено так называемое красное уведомление, позволяющее задерживать человека и экстрадировать его в одну из стран.

7 июня специализированный суд по уголовным делам Алматы приговорил экс-главу АО "БТА банк" Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 расчетных показателей с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях и с конфискацией имущества – это дом в Алматы, автомашина марки Nissan, личные счета в АО "БТА банк". Отбывание наказания назначили в учреждении максимальной безопасности.

Дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В июле 2013 года Аблязов был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который в декабре прошлого года отменил экстрадицию бывшего банкира.