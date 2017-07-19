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В Бишкеке жителей жилого дома освободили от забора длиною 60 метров

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Руслан Изреков

Управлением землепользования и строительства столичной мэрии произведен принудительный демонтаж металлического ограждения, которое было самовольно установлено на муниципальной территории по улице Куйбышева, 93.

Данный объект был установлен без соответствующих разрешительных документов длиною более 60 метров.

Демонтаж произведен в связи с обращением жителей ул. Куйбышева, которые были против установки металлического ограждения вокруг жилого дома №93.

По информации УЗС мэрии Бишкека, ранее владельцу выдавалось уведомление о сносе объекта в добровольном порядке.

URL: http://www.vb.kg/363515
Теги:
мэрия, Бишкек
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