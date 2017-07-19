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Воры при ограблении дома связали двух детей и унесли 37 тысяч долларов

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Родион Решетов

В Бишкеке задержан подозреваемый в ограблении одного из домов столицы. По данным ГУВД, это только один из преступников, остальные пока находятся в розыске.

Инцидент произошел 24 декабря 2016 года. Тогда трое неизвестных проникли в дом и украли 36 тысяч долларов наличными, а также ювелирные украшения стоимостью почти тысяча долларов.

Кроме того, злоумышленники, проникнув в помещение, увидели двух детей. Однако грабителей это не смутило. Они связали детей и закончили начатое.

Сейчас по подозрению в совершении этого преступления задержан уроженец Ошской области 31-летний С. А.

Следственным отделом Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье 168 ("Разбой") УК КР. Задержанный находится в СИЗО.

В отношении остальных подозреваемых проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия. Ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/363516
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, ограбление
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