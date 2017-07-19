Погода
$ 68.64 - 68.94
€ 78.79 - 79.72

Бишкек готовится вступить в европейскую сеть ВОЗ "Здоровые города"

101  0
ВБ

Сегодня,19 июля, вице-мэр г. Бишкек Айгуль Рыскулова встретилась с руководителем программы управления вопросами

здравоохранения ВОЗ Моникой Косинска. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Во время беседы стороны рассмотрели возможность вступления города Бишкек в европейскую сеть ВОЗ "Здоровые города".

Рыскулова вкратце рассказала собеседнице о принципах работы столичного муниципалитета по здравоохранению, в частности по укреплению здоровья и повышению уровня благополучия населения. Также она выразила интерес к обмену опытом крупных городов в области создания здоровой городской среды, расширяющей права и возможности граждан.

Вице-мэр отметила, что улучшение показателей здоровья и благополучия граждан имеет основополагающее значение для обеспечения устойчивого будущего.

В свою очередь Моника Косинска выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество Бишкека с европейской сетью ВОЗ "Здоровые города".

URL: http://www.vb.kg/363517
Теги:
Айгуль Рыскулова, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
    Комментарии
    или авторизуйтесь
    Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
    Правила комментирования
    На нашем сайте нельзя:
    • нецензурно выражаться
    • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
    • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
    • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
    • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
    • публиковать комментарии в транслите
    • выделять комментарии заглавным шрифтом
    • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
    • писать под одной новостью комментарии под разными никами
    • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
    • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
    НАВЕРХ  
    НАЗАД  