Бишкек готовится вступить в европейскую сеть ВОЗ "Здоровые города"

Сегодня,19 июля, вице-мэр г. Бишкек Айгуль Рыскулова встретилась с руководителем программы управления вопросами

здравоохранения ВОЗ Моникой Косинска. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Во время беседы стороны рассмотрели возможность вступления города Бишкек в европейскую сеть ВОЗ "Здоровые города".

Рыскулова вкратце рассказала собеседнице о принципах работы столичного муниципалитета по здравоохранению, в частности по укреплению здоровья и повышению уровня благополучия населения. Также она выразила интерес к обмену опытом крупных городов в области создания здоровой городской среды, расширяющей права и возможности граждан.

Вице-мэр отметила, что улучшение показателей здоровья и благополучия граждан имеет основополагающее значение для обеспечения устойчивого будущего.

В свою очередь Моника Косинска выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество Бишкека с европейской сетью ВОЗ "Здоровые города".