В этом году Кыргызстан восстановил право голоса в Международной организации труда. Об этом сообщила министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова на конференции Федерации профсоюзов Кыргызстана "Инициатива столетия по вопросам будущего сферы труда – ответ профсоюзов необходим".

"Сегодня Кыргызская Республика заявляет о своих серьезных намерениях пересмотреть политику в области труда, трудовых отношений, обеспечения устойчивого роста качества занятости, охраны труда с учетом вопросов гендерного равенства и дискриминации, искоренения детского труда и многих других проблем в этом направлении. Одним из основных механизмов достижения поставленной цели является повышение социальной ответственности работодателей", - сказала Исакунова.

Глава Минтруда и соцразвития добавила, что необходимо проводить работу по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, так как в стране сохраняется значительный уровень занятости в неформальном секторе экономики.

Она также пожелала, чтобы Федерация профсоюзов была инициатором современных изменений и продолжила более активно защищать права и интересы трудящихся. При этом министр отметила, что отдельное внимание необходимо уделить системной информационной работе непосредственно с работодателями, а также с населением.