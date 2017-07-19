Прокурору по делу Текебаева объявили замечание

Сегодня, 19 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

После перепалки со сторонниками подсудимых суд продолжил допрос свидетеля защиты Эдилбека Алымкулова. В 2010 году тот находился в авангарде группы Текебаева.

Прокурор Джахонгир Ботобаев перебил свидетеля. После этого адвокаты попросили сделать замечание гособвинителю. Суд удовлетворил ходатайство защиты и объявил замечание Ботобаеву.