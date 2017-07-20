Погода
$ 68.64 - 68.94
€ 78.79 - 79.72

Студентка из Израиля украла из Освенцима экспонаты ради арт-проекта

84  0
www

Израильская студентка Ротем Бидес шесть раз посетила бывший концлагерь Освенцим в Польше, и каждый раз она выносила какой-либо из экспонатов, сообщает Интерфакс со ссылкой на Ynet News.

27-летняя студентка факультета искусств колледжа "Бейт-Берл" признала, что вынесла из бывшего лагеря смерти предметы посуды, металлический болт, несколько обломков и даже табличку, на которой написано, что с территории музея нельзя ничего забирать.

Сама Бидес не считает свой поступок нарушением, так как она использовала украденные предметы для своего арт-проекта в колледже. "Бейт-Берл" уже убрал ее проект с выставки студенческих работ, в отношении самой Бидес будет проведено разбирательство. Колледж опубликовал официальное заявление, в котором осудил поступок и неспособность студентки осознать, что она нарушила закон.

Руководство музея-мемориала в Освенциме намерено направить против израильтянки, предки которой стали жертвами Холокоста, официальную жалобу и потребовать вернуть похищенные артефакты.

Как отмечает Ynet News, проект Бидес включает, в том числе, трубку с ее кровью, которая ведет к стене. В центре комнаты стоит стол, на котором лежат предметы, в том числе, украденные из Освенцима. В частности, например, обожженные ложки, кроличья лапка, вода из реки, куда высыпали прах жертв концлагеря. По словам студентки, у нее также была ложка из Освенцима, но она ее потеряла.

URL: http://www.vb.kg/363521
Теги:
Израиль, Польша, студенты
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  