Студентка из Израиля украла из Освенцима экспонаты ради арт-проекта

Израильская студентка Ротем Бидес шесть раз посетила бывший концлагерь Освенцим в Польше, и каждый раз она выносила какой-либо из экспонатов, сообщает Интерфакс со ссылкой на Ynet News.

27-летняя студентка факультета искусств колледжа "Бейт-Берл" признала, что вынесла из бывшего лагеря смерти предметы посуды, металлический болт, несколько обломков и даже табличку, на которой написано, что с территории музея нельзя ничего забирать.

Сама Бидес не считает свой поступок нарушением, так как она использовала украденные предметы для своего арт-проекта в колледже. "Бейт-Берл" уже убрал ее проект с выставки студенческих работ, в отношении самой Бидес будет проведено разбирательство. Колледж опубликовал официальное заявление, в котором осудил поступок и неспособность студентки осознать, что она нарушила закон.

Руководство музея-мемориала в Освенциме намерено направить против израильтянки, предки которой стали жертвами Холокоста, официальную жалобу и потребовать вернуть похищенные артефакты.

Как отмечает Ynet News, проект Бидес включает, в том числе, трубку с ее кровью, которая ведет к стене. В центре комнаты стоит стол, на котором лежат предметы, в том числе, украденные из Освенцима. В частности, например, обожженные ложки, кроличья лапка, вода из реки, куда высыпали прах жертв концлагеря. По словам студентки, у нее также была ложка из Освенцима, но она ее потеряла.